Балух просить допуску до нього лікаря-кардіолога – адвокат

Засуджений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух, який 25 червня оголосив, просить допуску до нього лікаря-кардіолога, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії його адвокат Данило Берман.

«Я порадився з лікарями з досить високою кваліфікацією. Вони зі ЗМІ дізналися приблизні симптоми, які у нього є. Мене попросили поставити певні питання Володимиру про його стан здоров’я, я це зробив. Лікарі висловили занепокоєння: необхідна діагностика, яка, найімовірніше, в умовах колонії неможлива. Ми готові забезпечити, щоб до нього прийшов хороший лікар-кардіолог і його оглянув. Володимир подав таку заяву», – сказав Берман.

За словами адвоката, лікар-кардіолог готовий приїхати до Балуха «в будь-який момент».

Адвокат також розповів, що умовою припинення годування Володимир Балух назвав зустріч з українським консулом, надання йому теплого одягу та повернення молитовника «Псалтир».

27 червня стало відомо, що українських активіст Володимир Балух у російській колонії в Тверській області знову оголосив голодування.

Декількома днями раніше українського активіста Володимира Балуха перевели в штрафний ізолятор російської колонії в Тверській області. Балух в ШІЗО і раніше в цілому провів близько двох місяців. Після цього його перевели в тюремну лікарню.

Підконтрольний Кремлю суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.