Український активіст Володимир Балух знову оголосив голодування

Засуджений російським судом в анексованому Криму український активіст Володимир Балух, який відбуває покарання в колонії у Тверській області Росії, знову оголосив голодування. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко.

За його словами, Володимир Балух повідомив про голодування з 25 червня. Він про це сказав під час зустрічі з адвокатом Данилом Берманом, який представляє інтереси Балуха.

Григорій Міхнов-Вайтенко повідомив, що Балух скаржиться на холод в камері, відсутність теплих речей та відібрані вітаміни «Псалтир».

Підконтрольний Кремлю суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.