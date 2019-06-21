Ув’язнений у Росії активіст Балух пробуде у ШІЗО мінімум до 2 липня – адвокат

Засуджений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух, який відбуває покарання в колонії Тверської області Росії, перебуватиме в штрафному ізоляторі «мінімум до 2 липня». Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла адвокатка українця Ольга Дінзе, яка відвідала Балуха 21 червня.

«Його перевели з лікувально-профілактичного закладу назад до колонії. Після приїзду в колонію він 4 дні перебував у п'ятому загоні. Після чого співробітники колонії спеціально створили ситуацію, тобто провокацію, після якої вони зафіксували чергове незначне порушення і помістили його в ШІЗО», – розповіла Дінзе.

За її словами, причиною стало нібито порушення внутрішнього розпорядку колонії.

«Балуху перед вечерею стало зле, і він попросив відвести його до лікаря. Співробітник колонії сказав: «Ти приляж поки». Балух приліг, хоча це не можна в такий час доби. Його тут же сфотографували, відвели в медичну частину і помістили в ШІЗО за те, що він порушив внутрішній розпорядок», – говорить вона.

Публічних коментарів співробітників російської колонії з цього приводу немає.

20 червня єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисного ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко повідомив, що Володимира Балуха знову помістили в штрафний ізолятор російської колонії в Тверській області.

Наприкінці травня Володимира Балуха перевели в тюремну лікарню, після його перебування в ШІЗО.

Підконтрольний Кремлю суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.