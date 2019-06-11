Ув’язнений в Росії активіст Балух скаржиться на головний і біль у грудях – адвокат

Засуджений російським судом в анексованому Криму український активіст Володимир Балух, якого після кількох місяців в штрафному ізоляторі колонії Тверській області Росії перевели в тюремну лікарню Торжка, повідомив про головний біль і біль у грудях. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила після відвідин Балуха 10 червня його адвокат Ольга Дінзе.

«Вчора вдалося його відвідати в навчально-профілактичному закладі. Почуває він себе трохи краще – спали набряки. Але особливого лікування, як і діагнозу, досі немає. Йому дають серцеві ліки і заспокійливе. Більше ніяких ліків не дають. Він скаржиться винятково на головний біль і зліва – в області грудної клітини», – розповіла Дінзе.

За її словами, Балух не вживає їжу з російської колонії.

«Йому прийшла нарешті посилка, яку відправили ще до його переведення в ШІЗО. Частина продуктів прострочена, але йому вистачає. Їжа поки є. Він принципово не харчується в колонії», – повідомила Дінзе.

Підконтрольний Кремлю суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.