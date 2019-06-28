Радіо Свобода Daily: Політв’язень Кремля перебуває у Харківській колонії

В’язень Кремля – у Харківській колонії

Засуджений у Росії український політв’язень Сергій Літвінов із березня цього року перебуває в Диканівській колонії №12 міста Харкова. Про це він повідомив журналістам «Громадського».

Директор Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало повідомив кореспонденту Радіо Свобода, що у Літвінова є адвокат, який займається його справою в Харкові: «Наш адвокат вже відвідував Сергія в колонії. За його словами, критичних моментів по стану здоров’я в Сергія нема. Він знаходиться в нормальних умовах, якщо нормальним можна вважати те, що людина, яка не здійснювала злочину, знаходиться за ґратами».

Мешканця села Комишне Луганської області Сергія Літвінова затримали влітку 2014 року в Ростові-на-Дону. В 2016 році він був етапований у колонію в Магадані, отримавши за вироком суду в Ростові-на-Дону вісім з половиною років ув’язнення.

Зеленський розкритикував МЗС, Клімкін відповів

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення, що міністр закордонних справ Павло Клімкін не узгоджував із ним відповідь на ноту Росії щодо утримуваних Кремлем українських моряків. Зеленський заявив, що такі дії можуть поставити під загрозу повернення українських моряків.

«Я хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна: у нас у всех есть дети, верните детей родителям (рос.)», – звернувся Володимир Зеленський.

У відповідь Клімкін заявив, що МЗС не мало погоджувати з президентом ноту-відповідь Росії щодо моряків. Також міністр оприлюднив тексти двох дипломатичних нот. У тексті російської ноти Києву йдеться про те, що в Росії триває судовий процес, «законність і обґрунтованість якого не може бути оскаржена рішенням Міжнародного трибуналу з морського права». В українській ноті вказується те, що утримання українських моряків і кораблів є незаконним, а виконання рішення Трибуналу є обов’язковим.

Заяви Медведчука і критика Зеленського

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук звернувся до ватажків угруповань «ДНР» і «ЛНР» з проханням звільнити українських полонених, утримуваних на окупованих територіях Донбасу, повідомило російське агентство ТАСС. Керівники бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник дали на згоду на звільнення чотирьох утримуваних осіб. І це має відбутися сьогодні, 28 червня. У Службі безпеки України заявили, що не мають офіційної інформації щодо тих, кого планують повернути бойовики з окупованої частини Донбасу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодного разу не спілкувався із кумом російського президента і політиком Віктором Медведчуком і не розуміє, чому в процесі звільнення полонених мають бути посередники. Він порадив журналістам запитати у самого Медведчука, чому питання, зокрема, повернення полонених порушується з його боку лише перед виборами.

НАТО, ЄС і Росія: передвиборчі програми партій

Визначення напрямків зовнішньої політики України – це прерогатива президента. Водночас дії глави держави обмежені національним законодавством, яке, зокрема, визначає зовнішньополітичні пріоритети держави. Таким чином Верховна Рада, тобто політичні сили, які входять до парламенту, впливають на мету та зміст діалогу з міжнародними партнерами і опонентами України. Радіо Свобода дослідило передвиборчі програми українських партій, що за результатами соцопитувань мають найбільше шансів потрапити до наступного скликання парламенту. Тож якими вони бачать відносини України з НАТО, Європейським союзом і Росією?

Учасники бойових дій, які балотуються до парламенту

Кілька десятків учасників бойових дій, які добровільно пішли обороняти країну після початку агресії Росії проти України, вирішили взяти участь у дочасних парламентських виборах. Хтось іде за списками політичних партій, дехто увійшов навіть у першу п’ятірку кандидатів, а хтось балотується у мажоритарних округах. Радіо Свобода складає список таких кандидатів і розповідає про декого з них. Хто вони – учасники бойових дій, які балотуються до парламенту, читайте у матеріалі.

Далі коротко:

Ударний день збірної України

Команда України здобула п’ять нагород у сьомий день змагань на Других Європейських іграх, що тривають у Мінську: золоті – у веслуванні та велоспорті, срібло та дві бронзи – у боротьбі. Загалом у команди тепер 27 нагород: 7 золотих, 11 срібних та 9 бронзових. І четверте турнірне місце.

Вітаємо і віримо в майбутні перемоги «синьо-жовтих»!

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