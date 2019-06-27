Зеленський призначив нового першого заступника голови СБУ і звільнив кількох керівників служби

Першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру при цьому відомстві стане Руслан Баранецький. Такі укази президента Володимира Зеленського, датований 26 червня, оприлюднила Адміністрація президента.

«Призначити Баранецького Руслана Федоровича – першого заступника Голови Служби безпеки України – керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України», – йдеться в другому з них.

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Також Зеленський звільнив трьох начальників департаментів:

начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олександра Климчука

начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Данила Доценка

начальника Департаменту оперативно-технічних заходів Максима Ємел’яненка

Руслан Баранецький раніше працював начальником управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України.

У травні 2019 року у відставку подав колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.