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27 Червень 2019, Київ 12:34
Новини | Політика

Зеленський призначив нового першого заступника голови СБУ і звільнив кількох керівників служби

Баранецький замінить на цій посаді Павла Демчину, який подав у відставку в травні 2019 року

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Першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру при цьому відомстві стане Руслан Баранецький. Такі укази президента Володимира Зеленського, датований 26 червня, оприлюднила Адміністрація президента.

«Призначити Баранецького Руслана Федоровича – першого заступника Голови Служби безпеки України – керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України», – йдеться в другому з них.

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Також Зеленський звільнив трьох начальників департаментів:

  • начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олександра Климчука
  • начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Данила Доценка
  • начальника Департаменту оперативно-технічних заходів Максима Ємел’яненка

Руслан Баранецький раніше працював начальником управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України.

У травні 2019 року у відставку подав колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

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