Зеленський звільнив трьох голів ОДА і призначив своїм радником куратора київських муралів

Президент Володимир Зеленський 24 червня підписав низку указів про звільнення голів трьох обласних державних адміністрацій та призначення виконувачів їхніх обов’язків.

Зокрема президент звільнив:

голову Житомирської ОДА Ігоря Гундича (виконувач обов’язків – Ярослав Лагута)

голову Рівненської ОДА Олексія Муляренка (виконувач обов’язків – Ігор Тимошенко)

голову Черкаської ОДА Олександра Вельбівця (виконувач обов’язків – Тарас Висоцький)

Крім того, своїм указом від цього ж дня Зеленський звільнив начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній республіці Крим Олександра Шмітька.

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Також указом Зеленського посаду його позаштатного радника отримав Гео Лерос – куратор арт-проекту «Сіті-Арт». Він також є членом виборчого списку президентської партії «Слуга народу» на парламентських виборах 21 липня під номером 23.

Лерос відомий зокрема тим, що координував проект MoreThanUs («Більше, ніж ми»), в рамках якого художники розписали станцію київського метро «Осокорки».