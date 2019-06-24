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24 Червень 2019, Київ 15:38
Новини | Політика

Зеленський звільнив трьох голів ОДА і призначив своїм радником куратора київських муралів

Володимир Зеленський також звільнив начальника ГУ СБУ в Криму

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Президент Володимир Зеленський 24 червня підписав низку указів про звільнення голів трьох обласних державних адміністрацій та призначення виконувачів їхніх обов’язків.

Зокрема президент звільнив:

  • голову Житомирської ОДА Ігоря Гундича (виконувач обов’язків – Ярослав Лагута)
  • голову Рівненської ОДА Олексія Муляренка (виконувач обов’язків – Ігор Тимошенко)
  • голову Черкаської ОДА Олександра Вельбівця (виконувач обов’язків – Тарас Висоцький)

Крім того, своїм указом від цього ж дня Зеленський звільнив начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній республіці Крим Олександра Шмітька.

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Також указом Зеленського посаду його позаштатного радника отримав Гео Лерос – куратор арт-проекту «Сіті-Арт». Він також є членом виборчого списку президентської партії «Слуга народу» на парламентських виборах 21 липня під номером 23.

Лерос відомий зокрема тим, що координував проект MoreThanUs («Більше, ніж ми»), в рамках якого художники розписали станцію київського метро «Осокорки».

У Києві станція метро стала арт-об'єктом – фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві станція метро стала арт-об'єктом – фото

У Києві на станції метро «Осокорки» презентували арт-проект «MoreThanUs». Це унікальна цілісна картина, що складається із 8 муралів на стінах станції метро. Усі зображення присвячені національній єдності України. Їх створили художники з України та інших семи країн.

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