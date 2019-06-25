Зеленський видав кілька кадрових указів у зв’язку із заміною АП на Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський видав низку указів, пов’язаних із створенням Офісу президента України, утвореним на заміну Адміністрації президента.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави, посадовці, які були призначені в Адміністрацію президента, тепер перепризначені в Офіс президента. Серед них, зокрема, і Андрій Богдан, який призначається керівником Офісу президента України.

У переліку указів, датованих 25 червня, є і документ щодо Положень про Офіс президента.

20 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу президента України. Згідно з указом, Офіс президента має бути сформований «шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента України».

19 червня Зеленський заявив, що не може перебувати в будівлі Адміністрації президента на Банковій, тому що «з’їде з глузду». Тоді ж він анонсував реорганізацію Адміністрації президента.