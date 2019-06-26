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26 Червень 2019, Київ 13:33
Новини | Політика

Зеленський призначив нового постпреда президента України в АРК

Антон Кориневич став постпредом Зеленського в АРК

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Юрист-міжнародник, викладач Київського інституту міжнародних відносин Антон Кориневич призначений постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим. Про це мовиться в указі президента України Володимира Зеленського №454 / 2019, опублікованому 25 червня на офіційному сайті представництва президента.

Антон Кориневич – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

П’ятий президент України Петро Порошенко 2 грудня 2018 року підписав указ про звільнення Бориса Бабина з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. У документі було зазначено, що Бабин звільнений «згідно з поданою ним заявою про відставку». Перший заступник постійного представника президента України в Криму Ізет Гданов продовжив виконувати свої обов'язки.

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