У МЗС України назвали фейком інформацію про запуск автобусів із Баку до анексованого Криму

Повідомлення про відкриття автобусного сполучення між анексованим Росією Кримом і столицею Азербайджану Баку не відповідає дійсності, повідомили в посольстві України в Азербайджані.

«Розповсюджувані ЗМІ Росії новини про нібито відкриття автобусного сполучення з тимчасово окупованої території АРК у Баку не відповідають дійсності і є черговою дезінформацією, запущеною в пропагандистських цілях», – йдеться в повідомленні посольства, поширеному Міністерством закордонних справ України.

Раніше російське інформагентство «Супутник у Криму» поширило заяву керівника підприємства «Кримавтотранс» Ігоря Коробчука про запуск «регулярних автобусних рейсів із Баку до Сімферополя».

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану офіційно не коментували повідомлення російських ЗМІ.

Після російської анексії Криму на півострові припинили роботу міжнародні пасажирські перевезення. Підконтрольна Росії влада Криму періодично робить заяви про можливість відновлення такого міжнародного сполучення.

Гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства. Україна як держава, відповідальна за повітряний простір над Кримом, після анексії Криму Росією закрила його для повітряного руху, а також закрила всі кримські аеропорти для цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати в анексований Крим у порушення міжнародних норм.