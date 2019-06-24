Кримчанин, затриманий за підозрою у участі в «самообороні» Криму, їздив на материк за візами – дружина

Кримчаник Степан Резуник, якого Херсонський міський суд заарештував за підозрою в участі в «самообороні» Криму, їхав з анексованого півострова до Києва, щоб оформити візи до країн Європейського союзу. Про це повідомила російському агентству ТАС дружина затриманого Ірина Резуник.

За її словами, чоловік лишив український паспорт, отримавши при цьому російський.

Резуник стверджує, що її чоловіка затримали 11 червня «на території України, йому закидають участь у незаконних формуваннях». Вона додала, що звинувачення будуються на даних із соціальних мереж, де розміщена фотографія грамоти з подякою Резуник від «самооборони» Криму. Як розповіла Резуник, вони з чоловіком під час анексії Криму Росією навесні 2014 «в приватному порядку допомагали розвозити продукти та ліки, надавали невелику допомогу тим, кому вона була потрібна», але ніколи «не працювали на російські державні або силові структури».



Раніше Резуник опублікувала в соцмережі ВКонтакте відео за участю своєї семирічної доньки Варвари, яка звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням звільнити її батька.



Українські правоохоронні органи та українська влада поки не коментували інформацію, яку надала жителька окупованого Севастополя.

На пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні між окупованим Кримом і Херсонщиною 11 червня співробітники Нацполіції АРК і Держприкордонслужби України затримали розшукуваного раніше учасника збройного формування «самооборона Криму».

Національна поліція АРК і Севастополя з початку 2019 року оголосила в розшук 28 членів «самооборони» Криму.

На початку 2018 року прокурора АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що Прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад п’ятсот членів кримської «самооборони». Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що українські правоохоронці встановили особи 900 членів «самооборони» Криму.

Формування «Самооборона Криму» з’явилося напередодні анексії півострова і допомагало російської анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більшість з яких досі в Криму не розкрита.