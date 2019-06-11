На «Каланчаку» затримали учасника «самоборони Криму», який був у розшуку – прокуратура АРК

На пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні між окупованим Кримом і Херсонщиною 11 червня співробітники Нацполіції АРК і Держприкордонслужби України затримали розшукуваного раніше учасника збройного формування «самооборона Криму». Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

«Вказаному учаснику незаконного збройного формування вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого частиною 2 статті 260 КК України (участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань). Кримінальна відповідальність за даний злочин передбачена у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років», – мовиться у повідомленні.

За інформацією відомства, наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Публічних коментарів затриманого поки немає, зазначає проект Радіо Свобода «Крим Реалії».

Національна поліція АРК і Севастополя з початку 2019 року оголосила в розшук 28 членів «самооборони» Криму.

На початку 2018 року прокурора АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що Прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад п’ятсот членів кримської «самооборони». Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що українські правоохоронці встановили особи 900 членів «самооборони» Криму.

Формування «Самооборона Криму» з’явилося напередодні анексії півострова і допомагало російської анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більшість з яких досі в Криму не розкрита.