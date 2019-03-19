З початку року Україна оголосила в розшук 28 учасників «Cамооборони Криму» – прокуратура АРК

Національна поліція АРК і Севастополя з початку року оголосила в розшук 28 членів незаконно створеного збройного формування «Самооборона Криму», повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим з початку 2019 року оголошені в розшук 28 осіб, які входили в незаконне збройне формування «Самооборона Криму» і скоювали злочини під час окупації півострова. В цілому, починаючи з 2018 року в розшук оголошено 165 представників, в тому числі і керівництво вказаного незаконного збройного формування. По 1400 особам встановлено повні анкетні дані», – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що прокуратура АРК і слідчий відділ ГУ Нацполіціі в АРК і Севастополі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо командира однієї з рот так званої «самооборони» Криму, який звинувачується в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На початку 2018 року прокурор АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що Прокуратура АРК встановила дані понад 500 членів кримської «самооборони». Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що українські правоохоронці встановили особи 900 членів «самооборони» Криму.

Формування «Самооборона Криму» з’явилося напередодні анексії півострова і допомагало російської анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більшість з яких досі в Криму не розкрита.