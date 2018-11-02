«Це підготовка рабів»: для чого в кримських школах створюють гуртки «Юнармії»

В усіх школах Криму найближчим часом з’являться гуртки російського руху «Юнармія», повідомив начальник управління у справах молоді підконтрольного Кремлю міністерства освіти та науки Криму Євген Костильов. За його словами, зараз вони працюють вже в більш ніж половині кримських шкіл і в деяких установах додаткової освіти півострова.​

Сьогодні залучено в систему додаткової освіти юнармійської підготовки понад 5 тисяч хлопців на всьому півострові

За інформацією Євгена Костильова, рішення створити в кожній кримській школі юнармійський гурток підкріплене дорученням російського голови Криму Сергія Аксьонова. «Сьогодні залучено в систему додаткової освіти юнармійської підготовки понад 5 тисяч хлопців на всьому півострові. Це досить серйозний результат», ‒ повідомив Костильов.

Як мовиться у відповіді російського міністерства освіти та науки Криму на запит координатора Кримської контактної групи з прав людини Абдурешита Джеппарова, на півострові функціонують 22 загальноосвітні організації, в яких відкриті «казацькі» та кадетські класи (Бахчисарай, Джанкой, Керч, Сімферополь, Феодосія, Ялта, Сімферопольський і Совєтський райони). Також в Алушті працює кадетська школа-інтернат «Кримський кадетський корпус».

Міністерство оборони Росії повідомляло наприкінці травня 2018 року, що до російського руху «Юнармія» залучили понад 500 севастопольських школярів. Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи наголошують на тиску на свідомість дітей у сучасній російській освіті, насадженій і у Криму.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров вважає, що поява в освітніх установах півострова юнармійських гуртків, «казацьких» і кадетських класів спричиняє подальшу мілітаризацію кримських шкіл і не сприяє міжнаціональній злагоді.

«Казачі» та кадетські класи ‒ це підготовка рабів

«В одному секретному документі, що потрапив до нас, начальник ФСБ Криму, звертаючись до «глави республіки», відкритим текстом пропонує активізувати «російські організації». У коло цих організацій входить і так зване «кримське казацтво», що, по суті, є парамілітарним утворенням. До весни 2014 року в Криму було кілька «казацтв». Їх створювали спеціально, на противагу Меджлісові кримськотатарського народу та його регіональним структурам. Тобто від початку сам факт їхньої появи в Криму був провокацією. У період підготовки так званого «референдуму» «казаки» з Кубані, Ставрополя та інших регіонів Росії збирали кримських депутатів Верховної Ради АРК із помешкань та лікарень для ухвалення сепаратистських і зрадницьких відносно України рішень. Потім «казаки» брали участь в «охороні» захоплених російською армією адміністративних будівель і різних інших об’єктів. Разом із «самообороною» «охороняли» громадський порядок під час «націоналізації» майна України на багатьох об’єктах тощо. «Казачі» та кадетські класи ‒ це підготовка рабів і недумаючих людей, які не мають уявлення про свободу та демократію, злі на весь світ за те, що «Америка хоче поставити їх на коліна». Про яку міжнаціональну злагоду та мир можна говорити, коли в дії політика «розділяй і володарюй», ‒ сказав Крим.Реалії Умеров.

Кримський юрист Ленура Єнгулатова вважає, що мілітаризація освітнього процесу ‒ усталена практика в Росії.

«Відкриття «казацьких» і кадетських класів пов’язане зі впровадженням російського освітнього процесу. У Росії патріотичне виховання намагаються прищеплювати в школах через військово-патріотичні класи. У той же час я не маю інформації, щоб патріотичне виховання базувалося на пацифістських поглядах і чи існують школи, де дітям розповідають про альтернативну державну службу. Як це позначається на настроях серед дітей? Дітям цікаво на заняттях, де розбирають АК і пояснюють його дію. В учнів кадетського класу двічі на тиждень проходять заняття «Стройова підготовка. Статут». На заняттях дітей знайомлять з елементами шикування, стройової підготовки, вивчають будову автомата Калашникова. Так, наприклад, у школі № 37 Сімферополя, з ініціативи офіцерів запасу, керівниками руху «Юнармія» та військовослужбовцями військової поліції Сімферополя проводяться тематичні зустрічі в юнармійських і кадетських класах школи», ‒ прокоментувала вона ситуацію Крим.Реалії.

Політика уряду Росії ‒ виховати агресивне воєнізоване суспільство, що не замислюватиметься про економіку, про соціальну справедливість

Кримський активіст Різа Асанов зазначає, що мілітаризація шкіл ‒ це частина політики російської влади щодо виховання воєнізованого суспільства.

«Політика уряду Росії ‒ виховати агресивне воєнізоване суспільство, що не замислюватиметься про економіку, про соціальну справедливість. Вони хотітимуть тільки крові ворога, на якого вкаже президент. У такому суспільстві дуже легко красти та списувати гроші на нове озброєння й мілітаризацію суспільства. А результати ми побачили в Керчі», ‒ сказав активіст.

Активістка громадського руху «Вільний Крим» Еміне Ібраїмова в коментарі Крим.Реалії каже, що мілітаризація шкіл ‒ черговий оберт залякування кримчан.

Я думаю, що це робиться для чергового залякування людей ‒ почнеться ще те темнобіснування

«Мені особисто ця практика не подобається. А якщо врахувати, що саме «кримські казаки» били людей у Москві на одному з мітингів Навального, так це взагалі огидно. Ні, і ще раз ні. І взагалі, чого тільки немає ‒ і «самооборона», і поліція, і «Росгвардія», а тепер ще й «казаки» – а чи не забагато нахлібників? Мені складно сказати, для чого це робиться, але робиться це точно не для міжнаціональної злагоди в Криму. Я думаю, що це робиться для чергового залякування людей ‒ почнеться ще те темнобіснування», ‒ каже активістка.

У матеріалі використовується термінологія, вживана на анексованому Росією півострові​