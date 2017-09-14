Уроки війни: «русский мир» у кримських школах

Після окупації російська влада у Криму почала активно нав’​язувати кримчанам любов до «нової батьківщини». Найбільше це позначається на школярах. Упродовж трьох з половиною років їх активно залучають до масових заходів на військову тематику. З минулого року на півострові діє підрозділ всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного руху «Юнармія», до лав якого масово вступають цілі школи та організації.

Ідея створення руху «Юнармія» належить міністру оборони Росії Сергієві Шойгу. Її підтримує також російський президент Володимир Путін. Офіційно цілями «Юнармії» називають систематизацію патріотичного руху й захоплення молодих людей військово-патріотичною тематикою, географією та історією Росії, життям героїв, видатних вчених і полководців. Але на практиці все виглядає інакше. Заходи «Юнармії» супроводжуються російською пропагандою й елементами вояччини. Щорічно в Криму на заходи, що проводяться рухом, витрачають сотні тисяч рублів.

«Кримчанин ‒ це росіянин зі знаком якості»

Кримська організація «Юнармії» створена за підтримки Міністерства освіти, науки й молоді підконтрольного Росії уряду Криму. Серед її опікунів ‒ представники «народного ополчення Криму», сімферопольської організації Спілки ветеранів війни, праці та військової служби, кримського відділення ДОСААФ і військового комісаріату.

Для реалізації військово-патріотичного виховання кримської молоді також створене підприємство «Регіональний центр з підготовки до військової служби та військово-патріотичного виховання» (скорочена назва «Кримпатріотцентр»). Воно теж засноване російським Міносвіти Криму.

Опікується діяльністю кримської організації «Юнармії» колишній регіонал, депутат підконтрольної Москві Сімферопольської міськради Валерій Іллічов. «У нас сформована організаційна структура, форма одягу, заходи. Усе це на плановій основі. Наша організація одна з найкращих у Росії й задає тон іншим. Кримчанин ‒ це росіянин зі знаком якості, й наші діти теж мають відповідати цьому високому званню», ‒ стверджує він.

Минулого року до лав кримської організації «Юнармії», за повідомленнями Міноборони Росії, прийняли понад 1 тисячу кримських школярів. Тільки в Севастополі до патріотичного руху приєдналися 47 шкіл і 20 спорторганізацій.

У межах заходів «Юнармії» проводяться не просто патріотичні уроки з екскурсами в історію, а пропагандистські акції з демонстрацією військової техніки та залученням школярів до майстер-класів з поводження зі зброєю.

У травні цього року, наприклад, учасників кримської організації «Юнармії» залучили до походу під назвою «Крим без фашизму», який організовував телеканал Міноборони Росії «Звезда».

Окрім того, в Криму регулярно проводяться військово-спортивні ігри, у яких школярі одягаються у військову форму й мають справу зі зброєю.

Експерти-психологи зазначають, що подібними військовими заходами російська влада навмисно підміняє агресію нібито необхідністю захисту. А українські правозахисники оцінюють події як військовий злочин, який має розглядати Міжнародний кримінальний суд.

2 мільйони на патріотизм

Треба заззначити, що мілітаризація у кримських школах ‒ справа недешева й щедро оплачується з бюджету Росії. А на нав'язуванні російського патріотизму школярам успішно заробляють різні фірми.

У квітні цього року бюджетною установою «Регіональний центр з підготовки до військової служби та військово-патріотичного виховання» були закуплені послуги з організації та проведення військово-патріотичного зльоту «Юнармії» на суму 245 тисяч рублів.

За результатами тендеру ці кошти отримало ТОВ «Міжрегіональний союз Криму».

За інформацією російської податкової служби, ця фірма була зареєстрована в Сімферополі в грудні минулого року зі статутним фондом у 10 тисяч рублів. Основний її профіль ‒ консалтинг з питань комерційної діяльності та управління. Підприємство належить жительці Сімферополя Вікторії Боул.

Відповідно до реєстру тендерів, цього року «Міжрегіональний союз Криму» заробив на організації військово-патріотичних заходів приблизно 1 мільйон рублів. Кожен такий захід обходиться російському бюджету в середньому в 200 тисяч рублів.

Найдорожчою цього року була організація всеросійської патріотичної акції «Я ‒ Громадянин Росії!» ‒ послуги фірми обійшлися в 348,5 тисячі рублів.

Минулого року організацією зльоту «Юнармії» в Криму займався кримський бізнесмен Андрій Єфремов. Його послуги коштували понад 800 тисяч рублів.

У Сімферополі Андрій Єфремов має фірму, яка займається організацією заходів і концертної діяльності. До російської анексії Криму вона нерідко отримувала бюджетні замовлення при різних владах. Єфремов також відомий як голова правління Кримської ліги КВН.

В цілому за два роки на військово-патріотичні заходи в Криму тільки в рамках державних тендерів витратили щонайменше 2 мільйони рублів.

З кримських школярів ‒ у кубанські козаки

Але це ще не все. У серпні Держкомнац підконтрольного Росії уряду Криму оголосив тендер із закупівлі козацької форми для школярів. Вартість замовлення ‒ 870 тисяч рублів.

У межах замовлення, підписаного головою відомства Зауром Смирновим, передбачається купівля 83 комплектів форми кубанських козаків для хлопчиків і дівчаток.

«Костюм для хлопчиків має складатися з кітеля і штанів із лампасами. Кітель і штани мають бути виконані з полівіскозної тканини чорного кольору», ‒ йдеться в технічному завданні, з текстом якого ознайомились журналісти.

Відповідно до наданого фото, кітель для хлопчика має виглядати так.

На формі, відповідно до замовлення, мають бути нашивки «Кримське козацьке військо».

Окрім того, в Держкомнаці замовляють кубанки ‒ головні убори кубанських козаків.

А так має виглядати козацьке вбрання для дівчаток.

Наприкінці серпня тендер завершився, але без переможця. На участь у конкурсі не надійшло жодної заявки.

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