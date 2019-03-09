Прокуратура АРК розслідує як воєнний злочин переслідування євромайданівців в Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує як воєнний злочин переслідування Росією активістів Євромайдану під час анексії Криму. Про це 9 березня повідомляє прес-служба відомства.

«Незаконна озброєна організація «Самооборона Криму» в лютому-березні 2014 року почала переслідування проукраїнських активістів у Криму, щоб полегшити спробу анексії державі-окупанту. Прокуратура АР Крим розслідує діяльність так званої «Самооборони Криму», в даний час повідомлено про підозру по статті 260 Кримінального кодексу України 134 особам, які входили до складу незаконно створеного збройного формування», – мовиться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що «самооборона» Криму була створена «за безпосередньої участі представників країни-окупанта».

У прокуратурі АРК уточнили, що «умисні дії представників цього незаконно створеного збройного формування розглядаються прокуратурою АР Крим у контексті воєнних злочинів, а саме за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни)».

«Відповідно до норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни в 1949 році, є забороненими і залишаються забороненими в будь-який час і в будь-якому місці насильство над життям і особистістю, зокрема жорстоке поводження і тортури, знущання над людською гідністю, зокрема образливе і принизливе поводження щодо осіб, які перебувають під захистом Конвенції», – зазначили у відомстві.

У прес-службі Прокуратури АР Крим уточнили, що в ході досудового розслідування встановлено і повідомлено про підозру п’яти особам з числа членів «самооборони» Криму, серед яких один із найактивніших учасників Армен Мартоян (Самвел).

На початку 2018 року прокурора АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад 500 членів кримської «самооборони». Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що українські правоохоронці встановили особи 900 членів «самооборони» Криму.

«Самооборона» Криму з’явилася напередодні окупації півострова і допомагала російській анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, прийнявши закон про це.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, велика частина з яких досі в Криму не розкрита.