Справи щодо двох учасників «самооборони» Криму направлено до суду – Нацполіція АРК

Управління Нацполіціі в Автономній Республіці Крим завершило кримінальні провадження стосовно двох бойовиків збройного формування під назвою «самооборона» Криму.

Як повідомили в прес-службі відомства, обвинувальні акти стосовно вказаних осіб за частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і частиною 5 статті 260 Кримінального кодексу України (створення і діяльність не передбачених законом збройних формувань) направлено до суду в порядку здійснення спеціального досудового розслідування.

Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.

Національна поліція АРК і Севастополя з початку 2019 року оголосила в розшук 28 членів «самооборони» Криму.

На початку 2018 року прокурора АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що Прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад п’ятсот членів кримської «самооборони». Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що українські правоохоронці встановили особи 900 членів «самооборони» Криму.

Формування «Самооборона Криму» з’явилося напередодні анексії півострова і допомагало російської анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більшість з яких досі в Криму не розкрита.