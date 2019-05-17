Перший заступник голови СБУ Демчина подав у відставку

Перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина подав у відставку. Про це повідомив радник голови СБУ Ярослав Антонюк у Facebook.

«Перший заступник голови СБ України, генерал-полковник Павло Демчина подав у відставку», – написав Антонюк.

У березні 2017 року НАБУ відкрило провадження проти першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчини після того, як журналісти проекту «Слідство.Інфо» показали автопарк та будинок під Києвом, які належать матері дітей Павла Демчини Ользі Воловчук, і виявили, що офіційних доходів їй для цього не вистачило б. Служба безпеки України повідомила, що Демчина звернувся до ГПУ через «вчинення кримінальних правопорушень» співробітниками Національного антикорупційного бюро України. Посадовець СБУ стверджував, що текст підозри ґрунтувався винятково на внесених до нього «недостовірних даних».

Програма журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») також виявила, що родичі Павла Демчини, які проживають на Рівненщині, заселилися в маєтки, вартість яких неспівмірна з їхніми скромними доходами.

У ЗМІ генерал-майора Демчину називали наближеним до соратника президента Ігоря Кононенка і «смотрящим» за СБУ від партії влади.

26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.