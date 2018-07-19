Заступник голови СБУ Демчина подає до суду проти журналістів «Схем»

Перший заступник голови Служби безпеки України – очільник Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина подає позов до суду щодо захисту гідності, честі та ділової репутації проти журналістів Радіо Свобода, програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший).

Приводом для звернення до суду стало розслідування «Павло Демчина. «Вартовий корупції» в СБУ», яке було опубліковане 31 травня 2018 року, у якому йшлося про впливового високопосадовця СБУ, який перебуваючи під слідством, пішов на підвищення та обзавівся новим елітним майном, а також про його родичів, які заселилися в дорогі будинки на Рівненщині.

Так, на третій робочий день після публікації матеріалу, адвокат Павла Демчини Роман Александрук, згідно з вимогами Цивільного процесуального кодексу України (ч. 9 ст. 83 зобов’язує позивача заздалегідь, до подачі позову, розіслати докази учасникам справи – ред.) направив до відповідачів копії доказів за позовом.

Серед сторін вказані автор розслідування Валерія Єгошина, «Представництво Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, Інк. в Україні», ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та журналіст Дмитро Гнап.

За словами адвоката Павла Демчини, позов, з якого будуть зрозумілі суть претензій та позовні вимоги, буде переданий до суду «найближчим часом».

Журналісти «Схем», у свою чергу, готові відповісти за кожний наведений у розслідуванні факт.

За минулий рік, згідно з даними з сайту «Судова влада», Павло Демчина подав загалом 17 позовів проти журналістів та активістів щодо захисту честі та гідності, а також з вимогою спростувати інформацію.

10 березня 2017 року Національне антикорупційне бюро України на підставі матеріалів журналістських розслідувань розпочало щодо Павла Демчини розслідування за фактом незаконного збагачення (за статтею 368-2 Кримінального кодексу України).

У ЗМІ 40-річного генерал-майора Демчину називають наближеним до соратника президента Ігоря Кононенка і «смотрящим» за СБУ від партії влади. В СБУ Павло Демчина на посаді першого заступника голови курує цілий напрямок роботи спецслужби. Він очолює управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю у цьому відомстві – так зване управління «К». Цей підрозділ неодноразово згадувався у ЗМІ – коли силовики блокували експорт українських горіхів до Європи та чинили перешкоди в роботі трейдерів скрапленого газу – йдеться у розслідуванні «Павло Демчина. Вартовий корупції» в СБУ».

У межах цього розслідування журналісти «Схем» виявили, що родичі Павла Демчини, які проживають на Рівненщині, заселилися в маєтки, вартість яких неспівмірна з їхніми скромними доходами. Сам Демчина заперечив свою причетність до зведення цих двох елітних будинків у Рафалівці.

«Схемам» також вдалося встановити, що перший заступник голови СБУ у 2018 році придбав позашляховик Range Rover вартістю у майже всю свою річну зарплату. Хоча сам Павло Демчина в коментарі «Схемам» стверджував, що в нього була «задекларована достатня сума для того, щоб придбати цей автомобіль».

