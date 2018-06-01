Павло Демчина. «Вартовий корупції» в СБУ (розслідування)

Незаможні родичі першого заступника голови СБУ Демчини обзавелися дорогими маєтками, а сам він купив спортивний «Рендж Ровер»

Історія з інсценуванням убивства журналіста Аркадія Бабченка сколихнула чи не весь світ. Глобальні медіа вийшли з передовицями про гучну операцію української спецслужби.

Ця історія наочно продемонструвала важливість реформи органів Служби безпеки України – посилення ключових функцій – розвідки/контррозвідки, зосередження на антитерористичній діяльності.

У той же час, у спецслужбі є цілі управління, що виконують невластиві для неї функції – боротьби з корупцією, економічними злочинами. І перерозподіл коштів, що виділяються на фінансування «бізнес»-департаментів очевидно стане хорошою інвестицією в профільну роботу Служби безпеки України.

«Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) продовжують розповідати про один із таких непрофільних підрозділів СБУ та його очільника.

Павло Демчина – один з найвпливовіших посадовців СБУ. Він – перший заступник голови служби та очолює відоме «управління К» – по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, яке й саме нерідко опинялося в центрі корупційних скандалів.

Про те, як вже перебуваючи під слідством, Демчина пішов на підвищення, обзавівся новим елітним авто та як покращились умови життя його родичів – у розслідуванні «Схем».

Стара Рафалівка

Полісся. Рівненська область. Тут, серед десятків озер, на березі річки Стир, розташоване село Стара Рафалівка, засноване ще у середині XII століття. Місцеві мешканці переважно працюють на Рівненській атомній електростанції в сусідньому містечку Вараші (колишній Кузнецовськ) або ж займаються сільським господарством.

Серед одноповерхових старих хат із городами у Старій Рафалівці помітно виділяються два маєтки – із сучасним новеньким ремонтом і високими капітальними огорожами. Селяни добре знають, чиї родичі там живуть.

«Ви за свою пенсію чи зарплату [такий будинок] не зробили б, і я за свою пенсію чи зарплату не зробила б», – каже місцева мешканка.

«Там хтось вище є, в тих органах. Не знаю, ким він там робить, але казали, що робить в таких органах, що вони гроші сюди присилають», – додає ще одна жителька Старої Рафалівки.

Кого мають на увазі селяни? Чиє прізвище побоюються називати вголос? «Схемам» вдалося з’ясувати: «впливовий родич» – це Павло Демчина, перший заступник голови Служби безпеки України. Він же начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Можливе незаконне збагачення Демчини нині розслідує Національне антикорупційне бюро.

Цей затишний цегляний будинок у Старій Рафалівці належить 60-річному Віктору Воловчуку.

У ньому він мешкає із дружиною Валентиною. Вони – дідусь та бабуся трьох дітей Павла Демчини.

Маєток у 160 квадратів Воловчуки ввели в експлуатацію на початку цього року. Віктор Воловчук на Рівненській АЕС працював на рядовій посаді. І, як вдалося встановити «Схемам» із власних джерел, заробляв він у середньому близько 10 тисяч гривень на місяць. Його дружина Валентина останні 5 років взагалі не мала роботи.

То яким же чином це незаможне подружжя з Рівненщини змогло звести собі такий маєток?

Чи справді фінансово допоміг впливовий родич зі столиці, який входить до керівництва всієї Служби безпеки України? Про це журналісти «Схем» кілька разів пробували запитати у господарів будинку, але їм тут не були раді і спілкуватися відмовилися.

Зрештою, поговорити із Віктором Воловчуком, дідусем дітей Павла Демчини, «Схемам» вдалося телефоном. Спитали, звідки у нього гроші на таку нерухомість і чи не допомагав впливовий родич із СБУ? Подальший діалог наводимо дослівно:

– Я тебе питаю: тобі що до того?

– Нам дуже цікаво, бо ви ж працювали все життя на АЕС...

– Мене цікавить якого *** ти сюди приїхала? Що ти маєш до мого будинку? Мені 60 років, – я що не маю, *** побудувати будинок, чи що?

– Я просто хотіла вас запитати, чи допомагав Павло Демчина...

– А я не хочу, щоб ти мене питала! Хто ти така? Хто ти така, щоб ти мене питала?

Впадає в око у Старій Рафалівці ще один будинок. Він ще більший за той, яким володіють родичі високопосадовця з СБУ. Ця нерухомість також належить далеко не чужим Павлу Демчині людям – рідним матері його дітей Ольги Воловчук. Тут мешкає з родиною її сестра Наталія Дуброва, у дівоцтві – Воловчук.

«Сестра цієї хазяйки живе в Києві, і її чоловік в якихось там таких органах юридичних... і вже вони гроші сюди присилають», – розповідають журналістам місцеві.

«Вони приїжджають з дітьми часто», – додають інші односельці.

Будинок площею майже 300 квадратних метрів на початку 2017 року оформив на себе чоловік сестри Ольги Воловчук – Віктор Дуброва.

Родина Дубрових теж значну частину життя прожила та пропрацювала в колишньому Кузнецовську, що нині – місто Вараш.

Чоловік – Віктор Костянтинович Дуброва – чи не все життя працював пожежним, розповідають односельці. Потім, згідно декларації, кар’єра пішла вгору: став начальником пожежно-рятувальної частини, а у 2016 році – звільнився. Заробляв небагато: судячи з його декларації начальника пожежної частини за 2016 рік – близько семи тисяч гривень на місяць. Інших його доходів, як і доходів дружини, в декларації не зазначено.

Можливо, більше грошей у зведення будинку вкладала його дружина –Наталія Дуброва?

Як з’ясували «Схеми», свій трудовий шлях Наталія починала у приватній фірмі, найманим працівником, а потім влаштувалася на Рівненську АЕС. За нашими даними, там її зарплата також становила не більше ніж 7 тисяч гривень на місяць.

Журналісти «Схем» вирішили поцікавитися і у цієї родини – чи не допомагав їм фінансово батько дітей їхньої родички, перший заступник голови СБУ Павло Демчина? Однак і тут господарі нам не відчинили, а на телефонні дзвінки не відповідали.

Про цей будинок ми також запитали батька Віктора Воловчука. Він слів не добирав:

– А ваша донька Наталя з чоловіком?

– А що Наталя з чоловіком? Що Наталя з чоловіком? Тобі що до того? Наталя з чоловіком! Вони пашуть, як мерини, а ти лазиш. Заглядаєш у г*вно, в кожне відро, де хто на**ав.

Отже, ці сім’ї із невеликими офіційними доходами, але з великими новими будинками, які виділяються на тлі сільських обійсть, і які мають впливового родича – першого заступника глави Служби безпеки Павла Демчини – на запитання про походження коштів відповідати не захотіли. Попри численні спроби «Схем».

Павло Демчина: від розслідування – до підвищення по службі

Спосіб життя самого Павла Демчини та його родини не вперше привертає увагу журналістів.

У березні 2017 року програма «Слідство-інфо» показала, як мати трьох його дітей, Ольга Воловчук, мешкає ось у цьому розкішному маєтку у Петропавлівській Борщагівці, під Києвом.

Також вона – власниця кількох дорогих автівок.

При тому, зазначали журналісти, сам Павло Демчина офіційно не має власного житла і зареєстрований у відомчому гуртожитку СБУ. Водночас, знімальній групі вдалося зафільмувати його візити до будинку, в якому мешкає Ольга Воловчук. Тоді, у 2017-му, він пояснював журналістам, що цей маєток не його, він лише «періодично відвідує дітей».

Після того можливе незаконне збагачення першого заступника голови СБУ взялося розcлідувати Національне антикорупційне бюро України.

Сам же Демчина після виходу сюжету не тільки назвав поширену інформацію про майно неправдивою, а навіть сам звернувся до НАБУ – з проханням розслідувати наведені журналістами факти. А потім відкрив другий «фронт» боротьби – і пішов до суду: подав 16 позовів проти авторів розслідування та активістів, що його поширили.

«Він подав стосовно нас і стосовно нашого матеріалу кілька позовів до суду з вимогою про спростування, – розповів журналіст проекту «Слідство.інфо» Дмитро Гнап. – Перший позов нещодавно, кілька місяців тому, він вже програв. Суд відхилив його. Утім, Павло Демчина невтомно продовжує подавати ці позови. Я думаю, що не з метою якимось чином змусити нас виправдовуватись швидше. Просто хоче показати, що він судиться з журналістами, вимагає спростувань, намагається захистити свою честь та гідність».

Із початком розслідування НАБУ Павло Демчина від служби відсторонений не був. Ось як тоді, у 2017-му, коментував дії свого заступника голова Служби безпеки Василь Грицак:

Отже, після резонансного викриття журналістами елітного майна родини впливового силовика Демчини, той не тільки продовжив службу в СБУ, а й був підвищений у званні.

Майже за півроку після оприлюднення журналістами фактів про таємні статки президент присвоїв Павлу Демчині звання генерал-лейтенанта.

Петропавлівська Борщагівка

Журналісти «Схем» навідались у Петропавлівську Борщагівку під Києвом. Тут, у будинку, зведеному за гроші досі незрозумілого походження, продовжує мешкати Ольга Воловчук із трьома дітьми Павла Демчини.

Щоправда, сам він за тиждень, упродовж підготовки нашого ефіру тут не з’явився.

Ольгу ми побачили на все тому ж позашляховику, на який у неї б офіційних доходів не вистачило:

Більше того, облаштування побуту йде повним ходом – на землі по сусідству, що також належить Ользі, буквально за рік зріс ось такий одноповерховий недобуд:

«Рендж Ровер» для Демчини

Та й сам Павло Демчина, навіть потрапивши під слідство НАБУ, продовжив обростати елітним майном. Згідно з даними з офіційного реєстру МВС, у 2018 році заступник голови СБУ придбав автомобіль «Рендж Ровер Спорт» 2013 року випуску, вартістю більше ніж 30 тисяч доларів.

Чи дозволяє заробітна плата державного службовця його рангу купувати дороге авто?

Чи допомагав Демчина своїм неофіційним родичам будувати маєтки на Рівненщині?

Чи, можливо, ці гроші заробила мати трьох його дітей?

В межах розслідування НАБУ справи щодо можливого незаконного збагачення першого заступника голови СБУ, в судовому реєстрі з’явилася інформація щодо офіційних доходів цієї незареєстрованої пари – Павла Демчини та Ольги Воловчук.

Із 1998 по 2016 рік Ольга, мати дітей високопосадовця СБУ, заробила всього… 164 тисячі гривень. А от Павло Демчина за весь час державної служби з 2009 до 2016 одержав близько 1 мільйона 150 тисяч гривень.

Це означає, що офіційні доходи навряд чи дозволили йому або Ользі придбати елітне майно та коштовні автівки. Утім, виявити таку невідповідність стає нелегким завданням і для широкого кола громадян, і для журналістів. Адже тепер електронні декларації про майно та доходи всіх, хто працює в СБУ, засекретило саме відомство.

Засекречені декларації СБУ

Щоб відвоювати право громадськості бачити доходи та майно силовиків, навесні 2017-го активісти громадської організації «Центр протидії корупції» пішли до суду. Майже рік тривала судова тяганина «Центру протидії корупції проти СБУ.

«Не секрет, що їхні статки дуже часто викликають багато питань, – пояснює юрист ГО «Центр протидії корупції» Олена Щербан. – Тим не менше, коли з’явилася система декларування, декларації працівників і посадовців СБУ там не з’явилися. Вони намагаються прикритись тим, що ніби-то весь абсолютно склад є секретними співробітниками, оперативниками, які не повинні бути публічними. Але це не правда, тому що все керівництво СБУ – центрального апарату, голова, заступники – це публічні люди. Вони апріорі не можуть бути такими секретними співробітниками. Більше того, вони зобов’язані показувати свої статки і показувати свій спосіб життя суспільству».

Юристи цієї громадської організації вимагали розсекретити декларації співробітників служби – крім тих, чия службова діяльність потребує таємниці. Наприкінці січня 2018-го активісти програли суд.

Утім, під час судового розгляду юристи СБУ привідкрили завісу, як саме відбувається цей унікальний процес подачі та зберігання таємних декларацій. Згідно із наданими суду документами, виглядає це приблизно ось так:

Працівник заповнює декларацію за внутрішнім шаблоном СБУ – не таким як його затвердило Національне агентство з питань запобігання корупції. Далі, згідно внутрішнього порядку, працівник або відправляє заповнену декларацію секретною поштою, або просто приносить на флешці в «секретне місце».

Там інші працівники, не переглядаючи декларації, бо не мають на це права, повинні просто скопіювати їх на один із комп’ютерів та видалити інформацію з носія. Готово.

Таким чином, ці дані зберігаються у стінах самої Служби безпеки, і доступу до них в органів контролю нема – бо вони, мовляв, становлять державну таємницю

«Їх не можна сьогодні притягнути до відповідальності за неподання декларації, за брехню в декларації і за незаконне збагачення, тобто, за ведення способу життя, який не відповідає статкам., – пояснює Олена Щербан. – І в цьому, насправді, головний їхній інтерес. Тепер навіть НАБУ не може цього зробити. Хоча це правоохоронний орган, який може це розслідувати, вони не можуть побачити декларацію Демчини і зрозуміти, що він в ній показав – брехню чи правду».

А що каже сам Демчина?

Що показав у своїй декларації Павло Демчина? Які офіційні доходи та видатки? «Схеми» запитали телефоном про це у самого Павла Демчини.

«Я проживаю в однокімнатній квартирі. А коментувати чиїсь статки, людей, з якими я не проживаю, я не можу і не буду», – сказав він.

Квартиру, про яку говорить Павло Демчина, він справді придбав у 2016 році. Вона розташована поруч із будинком, де мешкають його діти та їхня матір Ольга Воловчук – буквально за кількасот метрів. Правда, за тиждень перед ефіром побачити його там «Схемам» також не вдалося.

Павло Демчина також відмовився відповідати на запитання, чи допомагав він Ользі Воловчук, матері своїх дітей, з будівництвом цього будинку. У відповідь на це він знову повторив: «Я проживаю окремо, сам. Коментувати інших людей, їхнє життя, я не маю ні права, ні бажання»

І додав: «Кримінальне провадження по матеріалах моєї ж заяви, яку я написав в НАБУ, розслідується понад рік і три місяці. Дочекайтеся рішення в правовому полі і потім скажете».

Тобто, пояснити, яким чином мати його дітей, офіційно не маючи на це достатньо коштів, оселилася в розкішному маєтку Демчина не захотів. Як і відповісти на запитання, чи допомагав він фінансово й іншим своїм родичам на Рівненщині.

«Питайте бабусів, дідусів, я не проживаю разом з ними. Я декларую те, що маю я, або особи, які зі мною проживають. Я проживаю один», – відповів Демчина. І пояснив: до Старої Рафалівки приїжджає тільки для того, щоб «забрати дітей від бабусі»

Запитали ми Павла Демчину і про новенький «Рендж Ровер», власником якого він став у цьому році.

Він відповів, що мав гроші на це авто. Далі – фрагмент із розмови між журналістом «Схем» та Павлом Демчиною.

– В мене задекларована була достатня сума для того, щоб придбати цей 5-річний автомобіль , який коштує, подивіться в інтернеті, до 30 тисяч доларів.

– Більше 30 тисяч доларів.

– Ну, ви подивіться уважніше.

– Справа в тому, що ми не можемо подивитися вашу декларацію актуальну, бо вони засекречені

– Мої декларації знаходяться в Національному антикорупційному бюро, на їхній запит ми, без ухвали суду, без нічого, просто ім їх надали.

– Скільки грошей Ви заробили в період з 2016 по 2018 рік?

– Я вам зараз не готовий сказати, скільки я заробив. Мені треба піднімати довідки з наших фінансових підрозділів.

– А ви знаєте, скільки в місяць заробляєте?

– Орієнтовно знаю.

– Можете сказати?

– В районі 60 тисяч гривень.

Тобто, виходить, щоб купити таке авто, перший заступник голови СБУ мав віддати приблизно всю свою річну зарплату. І не мати при цьому грошей не тільки, щоб його заправляти, а й взагалі – на будь-які інші елементарні побутові витрати.

(Анти)корупційне управління СБУ

У СБУ Павло Демчина на посаді першого заступника голови курує цілий напрямок роботи спецслужби. Він очолює управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю у цьому відомстві – так зване «управління К». Цей підрозділ неодноразово згадували у ЗМІ – коли силовики блокували експорт українського горіха в Європу та чинили перешкоди у роботі трейдерів скрапленого газу.

Журналіст проекту «Слідство.інфо» Дмитро Гнап розповідає: «Павло Демчина – це один із найскандальніших керівників СБУ. Він очолює напрямок боротьби з корупцією – сумнозвісне, скандальне управління «К». Це людина, яка покликана боротися з корупцією, а насправді, як ми виявили, сама може бути причетною до корупційних оборудок та незаконного збагачення».

Як може працювати механізм заробляння корупційних грошей співробітниками цього управління? Дмитро Гнап припускає, що він може полягати у так званому продажі кримінальних справ – зокрема, їхньому відкритті чи закритті за певну матеріальну винагороду. У чому, мовляв, не може не брати участь безпосередній керівник цього управління Павло Демчина.

На дії силовиків і це «управління К» зокрема, нарікає сьогодні в Україні і бізнес – розповіли «Схемам» в офісі бізнес-омбудсмена. Саме сюди на свавілля співробітників СБУ скаржаться підприємці.

«Якщо спробувати описати типологію тих скарг на СБУ, які ми беремо у роботу, проводимо по них розслідування, зустрічаємось із керівництвом, то, в основному, вони стосуються необґрунтованих, з точки зору скаржника, випадків відкриття кримінальних проваджень, затягування перебігу досудового розслідування, різноманітні процесуальні зловживання», – каже заступник бізнес-омбудсмена Ярослав Грегірчак.

Найбільше нарікань та скарг саме на ці два «грошові» управління Служби безпеки – по боротьбі з корупцією та на економічну контррозвідку, про елітний автопарк співробітників якої «Схеми» раніше зробили резонансне розслідування.

Співробітники цих грошових управлінь, що шукають, і схоже, знаходять шляхи отримання додаткового корупційного заробітку, паплюжать честь тих офіцерів Служби безпеки, які справді стоять на захисті безпеки українців, боронять державу на Донбасі, проводять розвідувальні та антитерористичні заходи, часто ризикуючи життям. Така думка давно панує в експертному середовищі, в тому числі міжнародному: спецслужба потребує реформування.

Чому зволікають із реформою СБУ?

У 2016 році в Україні справді взялися за розробку концепції реформування Служби безпеки. Цей документ, з-поміж іншого, включає відмову служби від виконання нетипових для неї функцій – боротьби з корупцією та організованою злочинністю і економічний контроль. Водночас СБУ мала б ще більше зосередитись виключно на прямих завданнях – захисті незалежності, цілісності і безпеки держави.

Та виявилося, що втілити цей задум у життя не так і просто.

«Була створена міжнародна консультативна група для співпраці щодо проекту концепції реформи СБУ. З радників нашої місії, з НАТО, з посольства США і кількох радників країн ЄС, – пояснює «Схемам» механізм Кястутіс Ланчінскас, голова Консультативної місії Європейського союзу. – З українського боку, були представники РНБО, СБУ і, наскільки я пам’ятаю, з Адміністрації президента. Перший чорновик документа був розроблений у середині 2016-го і представлений українській владі. Після цього документ кілька разів виправлявся та передавався від однієї до іншої інституції. Остаточна версія цього документа була розроблена і представлена РНБО, наскільки я пам’ятаю, у жовтні 2017-му. Цей документ не затверджений наразі. І це все.

Ми звернулися письмово до Ради національної безпеки й оборони та СБУ із запитаннями – чому досі гальмують затвердження важливого для роботи спецслужби документа. В РНБО відповіли, що це можливе тільки після того, як Верховна Рада в цілому проголосує за закон про національну безпеку – без цього концепція «не запрацює».

Очевидно, без політичної волі керівництва держави цей бюрократичний пінг-понг може тривати довго.

За які гроші перший заступник голови СБУ, вже перебуваючи під слідством, придбав коштовний Рендж Ровер, офіційно отримуючи лише одну зарплату держслужбовця? За які кошти мати трьох його дітей із сукупним заробітком за 18 років у 164 тисячі гривень придбала елітний будинок та коштовні автівки? Чи не обійшлося тут без його допомоги? Можливо, так само впливовий високопосадовець СБУ фінансово підтримав й інших своїх родичів, коли вони будували маєтки у селі на Рівненщині? Про що вголос, але побоюючись називати прізвище, говорять односельці. Можливо, найближчим часом відповіді на ці запитання матимуть детективи НАБУ, коли завершать розслідування щодо його можливого незаконного збагачення. Або свого нарешті досягнуть автори реформи: коли, завдяки новим принципам роботи спецслужби, саме у нечесних співробітників СБУ заберуть можливість заробляти нечесні гроші.