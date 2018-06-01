Незаможні родичі заступника голови СБУ Демчини заселилися в дорогі будинки у селі на Рівненщині – «Схеми»

Родичі першого заступника голови Служби безпеки України – начальника головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Павла Демчини, які живуть на Рівненщині, заселилися в маєтки, вартість яких неспівмірна з їхніми доходами. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) «Павло Демчина. «Вартовий корупції» в СБУ».

Журналісти виявили, що новий будинок на 160 квадратних метрів у селі Стара Рафалівка на Рівненщині, який був введений в експлуатацію на початку 2018-го, належить Віктору та Валентині Воловчукам. Це дідусь та бабуся трьох дітей Павла Демчини. Віктор Воловчук працював у місті Вараш (колишній Кузнецовськ) на Рівненській АЕС на рядовій посаді і, як виявили «Схеми», заробляв у середньому близько 10 тисяч гривень на місяць, його дружина Валентина останні п’ять років взагалі не працювала.

Під час візиту журналістів до будинку подружжя відмовилось відповідати на запитання про те, яким чином вони змогли звести такий будинок при низьких офіційних доходах і чи допоміг їм Демчина. Телефоном Віктор Воловчук лише облаяв журналістку: «Що ти маєш до мого будинку? Мені 60 років, я що не маю, *** [нецензурна лайка] побудувати будинок, чи що? Хто ти така, щоб ти мене питала? Я заробляв гроші, між іншим!» – відповів він.

У селі Стара Рафалівка на Рівненщині журналісти «Схем» віднайшли ще один будинок, який належить родичам Павла Демчини по лінії матері його дітей, Ольги Воловчук. Цим будинком на 300 квадратних метрів володіє Віктор Дуброва. Це чоловік рідної сестри Ольги Воловчук – Наталії Дуброви (у дівоцтві Воловчук).

​Як з’ясували журналісти, Віктор Дуброва працював пожежником і, згідно з декларацією за 2016 рік, отримував близько семи тисяч гривень на місяць. Сама ж Наталія Дуброва спершу була найманим працівником у приватній фірмі у Вараші, а згодом влаштувалася на Рівненську АЕС. Там її зарплата, за даними «Схем», становила не більше семи тисяч гривень на місяць. Подружжя Дубров також не захотіло спілкуватись з журналістами. Єдиний коментар щодо цього будинку журналісти отримали телефоном від батька – Віктора Воловчука.

«А що Наталя з чоловіком? Вони пашуть, як мерини», – сказав він.

Мати трьох дітей Павла Демчини Ольга Воловчук також мешкає в розкішному будинку. Він розташований у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Вперше цей маєток і те, як до нього навідується перший заступник голови СБУ, який офіційно не має власного житла, показали журналісти проекту «Слідство. Інфо» у березні 2017 року. Після того щодо Павла Демчини НАБУ розпочало розслідування за підозрою в незаконному збагаченні. Наразі підозри поки нікому не пред’явлено, триває слідство – офіційно повідомили в прес-центрі НАБУ.

Журналісти «Схем» також завітали на Петропавлівську Борщагівку. Протягом тижня, під час підготовки ефіру, перший заступник голови СБУ там так і не з`явився. Натомість знімальна група зафільмувала, що мати дітей Демчини й надалі продовжує мешкати в будинку, зведеному за гроші досі незрозумілого походження, та користуватися позашляховиком, на який у неї б офіційних доходів не вистачило, йдеться у розслідуванні.

Крім того, журналісти зафіксували, що на землі по сусідству, що також належить Ользі Воловчук, за рік після перших публікацій журналістів зріс масштабний одноповерховий недобуд.

Згідно з інформацією, яка з’явилась у судовому реєстрі в межах розслідування НАБУ, відомо, що з 1998 по 2016 роки жінка заробила всього 164 тисячі гривень, а сам Демчина за весь час держслужби – з 2009 до 2016 року – 1 мільйон 147 тисяч гривень.

У телефонному коментарі «Схемам» Павло Демчина не захотів відповідати на питання, чи допомагав матері своїх дітей Ользі Воловчук купувати будинок під Києвом.

«Я вже пояснював раніше – я проживаю в однокімнатній квартирі, це дуже легко з’ясовується. А коментувати чиїсь статки, людей, з якими я не проживаю, я не можу і не буду», – зазначив перший заступник голови СБУ.

Павло Демчина також заперечив свою причетність до зведення двох елітних будинків у Рафалівці: «Яким боком я до Старої Рафалівки, поясніть мені? Я приїжджаю забирати дітей від бабусі. Питайте бабусів, дідусів, я не проживаю разом з ними. Я декларую те, що маю я, або особи, які зі мною проживають. Я проживаю один».

«Схемам» також вдалося встановити, що перший заступник голови СБУ у 2018 році придбав позашляховик Range Rover вартістю у майже всю свою річну зарплату. Хоча сам Павло Демчина в коментарі «Схемам» стверджував, що в нього була «задекларована достатня сума для того, щоб придбати цей автомобіль».

10 березня 2017 року Національне антикорупційне бюро України на підставі матеріалів журналістських розслідувань розпочало щодо Павла Демчини розслідування за фактом незаконного збагачення (за статтею 368-2 Кримінального кодексу України). При цьому в СБУ тоді заявили, що чиновник сам звернувся до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження і перевірити оприлюднену у ЗМІ «неправдиву», на його думку, інформацію про статки.

У ЗМІ 40-річного генерал-майора Демчину називають наближеним до соратника президента Ігоря Кононенка і «смотрящим» за СБУ від партії влади.

В СБУ Павло Демчина на посаді першого заступника голови курує цілий напрямок роботи спецслужби. Він очолює управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю у цьому відомстві – так зване управління «К». Цей підрозділ неодноразово згадувався у ЗМІ – коли силовики блокували експорт українських горіхів до Європи та чинили перешкоди в роботі трейдерів скрапленого газу – йдеться у розслідуванні «Павло Демчина. Вартовий корупції» в СБУ».