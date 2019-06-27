Засуджений у Росії український політв’язень Сергій Літвінов перебуває у Харківській колонії

Засуджений у Росії український політв’язень Сергій Літвінов перебуває нині в Диканівській колонії №12 міста Харкова. Про це він повідомив журналістам «Громадського».

За словами Литвінова, там він перебуває з 1 березня 2019 року. «Його передали згідно з міжнародною конвенцією між Росією і Україною. Я думаю, це був пробний варіант, щоб частково передати наших політичних в’язнів. Але не виключаю, що це могло статися помилково. Його просто не вважали важливим для Росії і передали», – коментує Михайло Тарахкало, директор Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини.

Тарахкало повідомив кореспонденту Радіо Свобода, що у Літвінова є адвокат, який займається його справою в Харкові: «Наш адвокат вже відвідував Сергія в колонії за його словами, критичних моментів по стану здоров’я в Сергія нема. Він знаходиться в нормальних умовах, якщо нормальним можна вважати те, що людина, яка не здійснювала злочину знаходиться за ґратами».

Радіо Свобода намагалося зв’язатися з колонією, де перебуває Літвінов, але на момент виходу новини колонія не була доступна для коментарів.

Мешканця села Комишне Луганської області Сергія Літвінова затримали влітку 2014 року в Ростові-на-Дону. В 2016 році він був етапований у колонію в Магадані, отримавши за вироком суду в Ростові-на-Дону вісім з половиною років ув’язнення.