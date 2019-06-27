Євросоюз офіційно продовжив санкції проти Росії

Європейський Союз у четвер офіційно оголосив про продовження економічних санкцій проти Росії до 31 січня 2020 року. Це рішення ухвалила Рада ЄС, повідомив 27 червня офіційний сайт об'єднання.

Як повідомили у прес-службі Ради Євросоюзу, санкції було продовжено після того, як канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон проінформували глав держав та урядів про стан виконання Мінських угод, з яким пов'язане рішення про збереження санкцій.

«Після цього Європейська рада закликала до термінового відновлення переговорних зусиль із метою імплементації Мінських угод і заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами. У цьому контексті лідери ЄС одностайно погодилися зберегти економічні санкції проти Росії», – повідомляє офіційний сайт Євросоюзу.

Лідери країн-членів ЄС 20 червня на саміті в Брюсселі ухвалили рішення продовжити ще на півроку секторальні економічні санкції проти Росії через агресію в Україні.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.

Вперше ці санкції були запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні та посилені у вересні 2014 року.