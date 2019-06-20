ЄС на пів року продовжив секторальні санкції проти Росії

Європейський союз вирішив продовжити ще на пів року секторальні економічні санкції проти Росії через агресію в Україні – тепер вони діятимуть до 31 січня 2020 року. Таке рішення ухвалили лідери країн-членів ЄС.

Зняття цих санкцій можливе лише у випадку повного виконання Мінських домовленостей.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.

Крім того, 20 червня Рада Європейського союзу продовжила ще на рік санкції проти Росії, запроваджені через анексію Криму.