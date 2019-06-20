Євросоюз продовжив на рік «кримські» санкції проти Росії

Рада Європейського союзу продовжила ще на рік санкції проти Росії, запроваджені через анексію Криму. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті об’єднання.

«20 червня 2019 року Рада продовжила обмежувальні заходи, які були запроваджені проти Росії за анексію Криму й Севастополя, до 23 червня 2020 року», – інформує Рада ЄС.

Рада зазначила, що йдеться про заборону імпорту товарів з Криму і Севастополя до Євросоюзу, інвестиції й туристичні послуги на півострові та експорт деяких товарів і технологій кримським компаніям.

Євросоюз підтримує суверенітет й територіальну цілісність України, а також не визнає й продовжує засуджувати порушення міжнародного права з боку Росії, вказано в повідомленні.

Посли країн-членів Європейського союзу 12 червня погодили рішення про продовження на рік санкцій проти Росії за анексію Криму.

Європейський союз у липні 2014 року запровадив економічні санкції проти Росії за анексію Криму та дії з дестабілізації ситуації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У лютому 2014 року в Криму з’явилися озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялися визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Україна, Європейський союз, США та більшість країн світу не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. КСУ визнав конституційним указ Зеленського про розпуск парламенту