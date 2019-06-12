У Євросоюзі узгодили продовження «кримських» санкцій проти Росії

Посли всіх країн-членів Європейського союзу 12 червня домовилися продовжити ще на один рік заборону на інвестиції із країн-учасниць ЄС в окупованому Криму. Джерела Радіо Свобода на умовах анонімності повідомили, що санкції офіційно будуть продовжені на міністерському рівні впродовж наступних двох тижнів.

Такі заходи, вперше запроваджені в 2014 році яук відповідь на незаконну анексію Росією українського півострова, включають заборону на ввезення з Криму товарів, якщо вони не мають українських сертифікатів, заборону заходу до Криму круїзних суден, що плавають під прапорами країн-членів ЄС або контролюються державою-членом об’єднання, а також заборону на придбання компаніями з ЄС майна та компаній на окупованій території. Згідно із забороною, товари та технології для секторів транспорту, телекомунікацій та енергетики також не можуть експортуватися кримським компаніям або для використання на півострові.

Очікується, що лідери ЄС ще на шість місяців продовжать економічні санкції проти Росії, насамперед орієнтовані на енергетичний і банківський сектори країни. Це може відбутися в Брюсселі на саміті ЄС 20 червня.

У лютому 2014 року в Криму з’явилися озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялися визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Україна, Європейський союз, США та більшість країн світу не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.