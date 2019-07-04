Балух вважає обмін «єдиним шансом вийти живим» із російської колонії

Український активіст Володимир Балух, який раніше оголосив голодування вважає, що обмін – це «єдиний шанс вийти живим» із російської колонії. Про це він написав у листі координатору Кримської правозахисної групи Ользі Скрипник, яка надала проектові Радіо Свобода Крим.Реалії його копію.

«В обставинах, що склалися, я не бачу іншого рішення для себе, крім як відстоювати своє право на життя вільного громадянина України радикальними методами. Тому я не маю наміру припиняти голодування до виконання моїх вимог, на що, як ви розумієте, надії ніякої немає ... Об’єктивно, єдиним шансом, вийти звідси живим, вважаю обмін», – написав Балух.

27 червня стало відомо, що український активіст із окупованого Криму Володимир Балух, якого утримують у колонії в Тверській області Росії, знову оголосив голодування.

В українця в ув’язненні вже тривалий час є проблеми зі здоров’ям, але особливого лікування йому не надають.

Підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (понад 4 тисячі 100 гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд у Криму відмовив Балухові в умовно-достроковому звільненні.

Активіст своєї провини не визнає, 2018 року він упродовж кількох місяців голодував на знак протесту проти несправедливого, за його словами, ув’язнення.