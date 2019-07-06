«Я на своїй землі, а ви — окупанти» – Балух

«Я на своїй землі, а ви — окупанти», — кричав Балух до силовиків, які прийшли до нього з обшуком. Володимир Балух – корінний кримчанин, громадський активіст, фермер. У 2014 році, після анексії Криму, відмовився від російського громадянства. Ще взимку 2013 року вивісив прапор України на своєму будинку у селі Серебрянка. Російський суд засудив Балуха до 5 років ув'язнення — за двома кримінальними справами — за бійку і зберігання боєприпасів. У вироці суду йдеться про те, що Балух скоїв злочин у зв'язку з «неприязню до діючої системи». На знак протесту Балух голодував понад 200 днів. Журналісти «Крим.Реалії» вирушили до окупованого Криму, щоб, попри переслідування, погрози та затримання російськими силовиками — розповісти життєву історію Володимира Балуха. Яким він був сином, чоловіком і батьком? Що про Балуха знають в його рідному кримському селі? І як його захищали московські адвокати? «Крим.Реалії» публікують унікальні кадри та інтерв'ю, які герої дали вперше в житті.