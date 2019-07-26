Кікабідзе. Росії потрібна «свіжа кров» | Крим.Реалії

Росії потрібна «свіжа кров». Це слова Вахтанга Кікабідзе про необхідність зміни влади в РФ. Автор, співак, кіноактор та заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе у 2014 році засудив анексію Криму і присутність російських військових на Донбасі.

Володимира Путіна він називає «політиком чорної сили». Вахтанг Кікабідзе вже п’ять років не гастролює в Росії і не приймає російських нагород. Чому Кікабідзе вважає, що українці не здадуться? Проти чого протестували грузини в Тбілісі у липні 2019? Чому «палка Путіна» зламалась в Грузії у 2008 під час російсько-грузинської війни? Та чим зазвичай пригощають Кікабідзе під час гастролей в Україні? – дивіться прем’єру інтерв’ю для проекту Крим.Реалії 27 липня о 12:00.