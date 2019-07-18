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18 Липень 2019, Київ 16:49
Новини | Політика

Балуху в колонію вдалося передати лише окуляри, незалежних медиків не пускають – адвокат

Ольга Дінзе повідомила, що неможливо доставити Балухові необхідні після голодування продукти, оскільки їх передача тепер дуже обмежена у зв’язку з переведенням українця в приміщення камерного типу

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В ув’язненого в Росії кримського активіста Володимира Балуха в колонії погіршився стан здоров’я, але діагноз йому досі не поставили, повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на адвоката Ольгу Дінзе, яка 17 липня відвідала українця.

За даними адвоката, у Балуха болять нирки, посилилися набряки, але незалежного лікаря і психолога, про допуск яких раніше заявляв Балух, до нього в колонію досі не пускають.

Ольга Дінзе повідомила, що неможливо доставити Балухові необхідні після голодування продукти, оскільки їх передача тепер дуже обмежена у зв’язку з переведенням українця в приміщення камерного типу.

«Нам вдалося тільки передати йому нові окуляри. Ми продовжуємо заявляти про допуск фахівців лікаря і психолога в колонію, а також встановлюємо обставини, пов’язані з громадянством Балуха», – розповіла адвокат.

12 липня Дінзе повідомляла, що в колонії не прийняли продукти харчування, які необхідні Володимиру Балух для виходу з голодування без шкоди для здоров’я.

«Я на своїй землі, а ви — окупанти» – Балух
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«Я на своїй землі, а ви — окупанти» – Балух

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5 липня Кримська правозахисна група повідомила, що активіст припинив голодування «у зв’язку із задоволенням його вимоги». У цей день в колонії № 4 російського Торжка Балуха відвідав український консул.

28 червня адвокат Ольга Дінзе розповіла, що Балух не спить і не п’є воду.

Декількома днями раніше українського активіста помістили в штрафний ізолятор російської колонії в Тверській області росії. Раніше Балуха поміщали в ШІЗО, де він провів, в цілому, близько двох місяців. Після цього його перевели в тюремну лікарню.

Вперше Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Пізніше засуджений український активіст вирішив тимчасово припинити голодування. За словами адвокатів, у Балуха після більш 200 днів голодування погіршилося здоров’я.

Підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (понад 4 тисячі 100 гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

/**/ /**/ /**/ 27 червня стало відомо, що український активіст із окупованого Криму Володимир Балух, якого утримують у колонії в Тверській області Росії, знову оголосив голодування
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Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.

Активіст своєї провини не визнає, 2018 року він упродовж кількох місяців голодував на знак протесту проти несправедливого, за його словами, ув’язнення.

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