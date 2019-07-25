Керченська криза: СБУ затримала один із російських кораблів, що блокували українські катери

Служба безпеки України повідомляє про спільне з Військовою прокуратурою затримання російського танкера Neyma, який, за її даними, блокував українські військові катери та буксир у Керченській протоці минулого року.

«Під час досудового слідства було встановлено, що за прямим наказом вищого керівництва ФСБ Росії представники Прикордонної служби ФСБ вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів «Нікополь», «Бердянськ» та буксиру «Яни Капу» у Керченській протоці.

Всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ ФСБ Росії незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру Neyma», – йдеться в заяві СБУ.

Ці дії, за твердженням правоохоронців, сприяли насильницькій зупинці та захопленню трьох українських кораблів та 24 моряків, які нині перебувають у російському полоні.

У СБУ повідомили, що Neyma зайшов у порт Ізмаїла (Одеська область) 24 липня під назвою Nika Spirit та прапором Росії. Однак за номером ІМО його вдалося ідентифікувати як один із тих, що був використаний під час блокування Керченської протоки – за даними слідства, російські власники змінили назву корабля, щоб приховати його причетність до цих подій.

«Групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії – обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні», – повідомляє СБУ.

Наразі правоохоронці готують клопотання до суду про арешт судна.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Кілька моряків при цьому отримали поранення. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

Київ вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.