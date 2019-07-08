Україна і ЄС засуджують російську анексію і мілітаризацію Криму – спільна заява

Україна і Європейський cоюз засуджують «незаконну анексію Росією Криму, його мілітаризацію і погіршення ситуації з правами людини на півострові», йдеться в спільній заяві голів Європейської ради Дональда Туска, Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і президента України Володимира Зеленського за результатами XXI саміту Україна-ЄС, оприлюдненій Міністерством закордонних справ України.

«Ми ще раз підтвердили наше рішуче засудження очевидного порушення суверенітету і територіальної цілісності України шляхом агресії з боку російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року. Ми продовжуємо засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Росією, мілітаризацію півострова, а також значне погіршення ситуації з правами людини на півострові», – йдеться в заяві.

Крім того, як зазначається, Україна і ЄС закликали Росію надати міжнародним організаціям і правозахисникам безперешкодний доступ до територій, непідконтрольним уряду України, включно з Кримським півостровом, відповідно до встановлених міжнародних механізмів, а також дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

«Ми закликали до негайного звільнення всіх незаконно затриманих і ув'язнених українських громадян на Кримському півострові й у Росії, включно з кримськотатарськими активістами. Ми також висловили нашу глибоку стурбованість ескалацією в Керченській протоці й Азовському морі та порушенням Росією міжнародного права», – наголошується в документі.

У зв'язку з цим Україна і ЄС із жалем зазначили, що Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25 травня 2019 року, і закликали її виконати свої обов'язки та негайно звільнити 24 військовослужбовців, захоплених у листопаді 2018 року, і їхні судна.

«Ми також закликали Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід до і з Азовського моря, відповідно до міжнародного права. У цьому контексті ми вітали перші конкретні кроки, вжиті Євросоюзом для підтримки регіону Азовського моря, включно з заходами з розмінування, психо-соціальною допомогою, інфраструктурними сполученнями і економічною диверсифікацією», – зазначають лідери України та ЄС.

Крім того, як йдеться в документі, Київ і Брюссель домовилися продовжувати співробітництво для вирішення соціально-економічних та гуманітарних наслідків конфлікту, наголошуючи на необхідності забезпечити постачання води, електроенергії і газу на всій лінії розмежування.

«Ми вчергове підтвердили нашу повну підтримку зусиллям Нормандського формату, ОБСЄ, зокрема, роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та тристоронньої контактної групи. Ми наголосили на важливості посилення переговорних процесів, спрямованих на тривале та мирне вирішення конфлікту на основі повного виконання Мінських угод усіма сторонами, а також заходів, спрямованих на відновлення довіри, підкресливши відповідальність Росії в цьому питанні. Нещодавно Євросоюз поновив свої економічні санкції проти Росії, тривалість яких залишається чітко прив'язаною до повного виконання Мінських угод», – підкреслюється в заяві.

21-й саміт Україна – Європейський союз відбувся 8 липня у Києві у Маріїнському палаці.

Серед запрошених на цьогорічну зустріч – президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської ради Дональд Туск. Останній напередодні побував разом із президентом України Володимиром Зеленським на Донбасі.

Торік саміт Україна-ЄС відбувся в Брюсселі 9 липня.

Тоді офіційний Брюссель учергове визнав агресію Росії та закликав звільнити політичних в’язнів.