Зеленський: мир в Україну можна повернути «єдиною зброєю» – дипломатією

Мир в Україну можливо повернути тільки шляхом дипломатії, заявляє президент Володимир Зеленський. Він сказав про це 8 липня, виступаючи в Києві разом із головою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

«Якщо у кого раптом виникають сумніви щодо продовження санкцій – усіх запрошую на Донбас, подивитися, скільки бід нам принесла війна. Цю війну ми хочемо зупинити, і хочемо повернути мир в Україну. Але це можливо зробити єдиною «зброєю» – це дипломатія», – сказав Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.

Президент України також повідомив, що європейські партнери запевнили його в тому, що санкції проти Росії через її дії в Криму і на Донбасі, будуть продовжені до повного виконання Мінських домовленостей, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

21-й саміт Україна – Європейський союз відбувається 8 липня у Києві у Маріїнському палаці.

Серед запрошених на цьогорічну зустріч – президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської ради Дональд Туск. Останній напередодні побував разом із президентом України Володимиром Зеленським на Донбасі.