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08 Липень 2019, Київ 09:19
Новини | Політика

У Маріїнському палаці в Києві відбудеться саміт Україна – ЄС

Серед запрошених на цьогорічну зустріч – президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської ради Дональд Туск

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21-й саміт Україна – Європейський союз відбудеться 8 липня у Києві. Як інформує Офіс президента, захід проходитиме у Маріїнському палаці в другій половині дня.

Серед запрошених на цьогорічну зустріч – президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської ради Дональд Туск. Останній напередодні побував разом із президентом України Володимиром Зеленським на Донбасі.

Очікується, що лідери обговорять безпекові питання, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За результатами саміту буде ухвалено спільну заяву.

/**/ /**/ /**/ Голова Європейської ради Дональд Туск (л) та президент України Володимир Зеленський у Станиці Луганській, 7 липня 2019 року
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Минулорічний саміт Україна-ЄС відбувся в Брюсселі 9 липня 2018 року.

Тоді офіційний Брюссель вчергове визнав агресію Росії та закликав звільнити політичних в’язнів.


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