Образ жертви вичерпує себе – Саакян про відносини України, ЄС та Росії

На саміті Україна – ЄС керівники Євросоюзу запевнили Київ, що європейські санкції проти Росії за анексію Криму і агресію на Донбасі триватимуть. Президент України Володимир Зеленський сказав, що радий був почути це від європейських друзів. Але прем'єр Франції Едуард Філіпп заявляв незадовго до саміту, що санкції проти Росії можуть бути скасовані «у будь-який момент». Чи «зіллє» Євросоюз Україну Путіну? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили український політолог Олег Саакян, німецький політолог Андреас Умланд та міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко.