Післясмак саміту Україна-ЄС: атмосфера очима політиків ЄС та оглядачів

У Києві 8 липня відбувся 21-й саміт Україна-ЄС – перший для нещодавно обраного президента України Володимира Зеленського. Радіо Свобода зібрало перші спостереження самих лідерів ЄС та оглядачів.

«Мужність та рішучість українців викликають повагу та шану. Під час Революції гідності на Майдані та у побудові сучасної демократичної держави, в українців є причини для радості. Україна завжди може розраховувати на мене!» – написав під час події у своєму твітері голова Європейської ради Дональд Туск, який представляв ЄС на саміті у Києві.

Речниця Єврокомісії Наташа Бертод процитувала президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера: «Перший саміт для Зеленського, і останній для мене. Це честь бути тут від початку відносин ЄС-України, і я можу точно сказати, що ми досягли більше за останні п’ять років, ніж за попередні 20. Цим завдячуємо народові України. ЄС завжди буде вас підтримувати».

Пітер Ваґнер, голова Групи підтримки України в Європейській комісії у своєму твітері повідомив, що працював у «вражаючому» середовищі під час саміту.

Алекс Кокчаров, головний аналітик із питань України в лондонській компанії оцінки ризиків IHS Markit, звернув увагу на те, що віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили до Маріїнського палацу, де тривав саміт Україна-ЄС.

«Це скандально!» – так оцінив Кокчаров ситуацію та зазначив, що Офіс президента «ефективно саботує український уряд».

Загалом цей саміт був «можливістю для Зеленського продемонструвати свою більш серйозну сторону», – сказав дослідник «Атлантичної ради» Пітер Дікінсон виданню Euronews напередодні події.

«Є питання про його можливості як державного діяча. Але саміт… є шансом для нього, щоб показати, що він може діяти на цьому рівні», – зауважив Дікінсон.

Керівник Європейського та центральноазійського підрозділу в правозахисній організації Human Rights Watch Х’ю Вільямсон переконаний: цей саміт був можливістю для ЄС порушити правильні питання з президентом України.

«Ключовим випробуванням антикорупційних реформ стане те, як президент справлятиметься з могутніми олігархами, які контролюють більшу частину економіки, володіють більшістю найбільших ЗМІ і впливають на парламент», – коментує саміт оглядач порталу з оцінки геополітичних ризиків Foreign Brief Крістофер Мор.

Особливо це стосується олігарха Ігоря Коломойського, який підтримував Зеленського під час його передвиборчої кампанії. Наразі олігарх веде юридичну боротьбу з державою щодо націоналізації «ПриватБанку», і якщо він переможе – це призведе до напруги у відносинах з ЄС, і питання членства в ЄС та НАТО майже напевне не порушуватимуть, наголошує автор.

Минулорічний саміт Україна-ЄС відбувся в Брюсселі 9 липня 2018 року. Тоді офіційний Брюссель вчергове визнав агресію Росії та закликав звільнити політичних в’язнів.