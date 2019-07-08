Віце-прем’єрка Климпуш-Цинцадзе каже, що її не пустили на саміт Україна-ЄС

Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що її не пускають до Маріїнського палацу, де зараз триває саміт Україна-ЄС.

Як написала представниця уряду на своїй сторінці у фейсбук, її не включили до списків на вхід.

«На жаль, ніхто з протоколу не вийшов для того, щоб пояснити, чиє це рішення. У мене є обґрунтовані підстави вважати, що прем’єр-міністром було проведено якісь неофіційні консультації, комунікації, щоб вилучити мене з цих списків. Власне, я це розцінюю як саботаж», – заявила Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, саме офіс із питань європейської та євроатлантичної інтеграції готував документи для цього саміту.

Прем'єр Володимир Гройсман та Офіс президента Володимира Зеленського наразі на інцидент не реагували.

21-й саміт Україна – Європейський союз відбуваєтьсятриває 8 липня у Києві у Маріїнському палаці.

Серед запрошених на цьогорічну зустріч – президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської ради Дональд Туск. Останній напередодні побував разом із президентом України Володимиром Зеленським на Донбасі.

Минулорічний саміт Україна-ЄС відбувся в Брюсселі 9 липня 2018 року.

Тоді офіційний Брюссель вчергове визнав агресію Росії та закликав звільнити політичних в’язнів.

Очікується, що лідери обговорять безпекові питання, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За результатами саміту буде ухвалено спільну заяву.