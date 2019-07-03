Президентом Європарламенту став італієць Давід-Марія Сассолі

Президентом Європейського парламенту став італійський політик Давід-Марія Сассолі.

За 63-річного соціал-демократа проголосували 345 членів Європейського парламенту із 667 загалом. Чеський консерватор Ян Заграділ посів друге місце, здобувши 160 голосів. Третьою стала лідерка німецької Партії зелених Ска Келлер (119 голосів).

Із січня 2017 року головою Європарламенту був італієць Антоніо Таяні.

Після кількох днів інтенсивних переговорів лідери ЄС 2 липня погодили кандидатури майбутніх керівників інституцій Європейського союзу, повідомив голова Європейської ради Дональд Туск.

На нинішню посаду Туска претендує прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель, міністр оборони Німеччини Урзула фон дер Лаєн запропонована на посаду голови Європейської комісії, директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард – на посаду голови Європейського центробанку, екс-президент Європарламенту, міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель – у крісло нового верховного представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики.

Запропоновані Європейською радою кандидатури надалі має затвердити новий склад Європарламенту.