Лідер британських лейбористів виступив за повторний референдум щодо Brexit

Лідер Лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін виступив за проведення повторного референдуму щодо виходу країни з Європейського союзу, або ж проведення дострокових виборів.

Коментуючи 27 травня підсумки виборів до Європарламенту, Корбін зазначив, що уряд консерваторів завів переговори про Brexit у глухий кут, а нинішній склад парламенту не здатний з нього вийти.

Лідер Консервативної партії та прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей довгий час веде переговори з лейбористами, адже їх голоси потрібні їй для ухвалення урядового плану Brexit. Наступне голосування з цього питання має відбутися на початку червня.

21 травня прем'єр-міністр Британії оголосила про нові пропозиції до угоди про вихід Сполученого королівства з Євросоюзу, які вона обговорила з урядом. Мей додала до свого плану компромісні з Лейбористською партією пункти, які стосуються тимчасових митних відносин з ЄС, прав працівників та захисту навколишнього середовища.

Крім того, Мей заявила, що згодна провести голосування про повторний референдум щодо Brexit.

24 травня Мей анонсувала свою відставку.

Велика Британія мала залишити ЄС ще 29 березня, однак парламент відхилив усі пропозиції уряду Терези Мей.

10 квітня Мей і лідери Європейського союзу на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня. Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Мей погодилася з умовами ЄС щодо терміну відстрочки і це дасть «додаткові 6 місяців для Великої Британії, щоб знайти найкраще з можливих рішень».