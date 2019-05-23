Британці обирають євродепутатів, хоч 2 роки тому проголосували за Brexit

Громадяни Великої Британії голосують на виборах до Європейського парламенту, хоч майже 2 роки тому проголосували за вихід Сполученого Королівства із Європейського Союзу.

Ці вибори до Європейського парламенту особливі. Зокрема, вони позначені активною участю у виборах двох абсолютно нових політичних сил, сформованих саме у процесі просування Британії до остаточного «розлучення» з ЄС.

Йдеться про нові політичні партії, а саме партію Brexit і партію Change UK (Зміна у Сполученому Королівстві).

На додаток, день виборів до Європарламенту у Британії може стати останнім днем нинішнього прем’єра Терези Мей на своїй посаді.

Один рік і 11 місяців по тому, як Велика Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу на відповідному референдумі, британські виборці голосують на виборах до законодавчого органу того ж таки Євросоюзу.

Ззовні це виглядає як цілковита суперечливість. Проте, факт залишається фактом – британські громадяни знову обирають собі 73 депутатів Європейського парламенту.

Це прямо вказує на те, що уряд британських консерваторів не спромігся запровадити рішення референдуму 2016 року у життя, і Британія де факто є і далі повноправним і повноцінним членом Європейського Союзу.

Відтак, 73 громадянина і громадянки Сполученого Королівства посядуть знову свої місця поміж решти 678 євродепутатів із інших 27 країн-членів ЄС.

Хаос у верхах

Ці вибори проходять в атмосфері доволі помітного хаосу на верхівці британської влади. Існує майже 100% можливість того, що і четверта спроба прем’єр-міністра Терези Мей затвердити її план Brexit у парламенті знову буде провалена.

До того ж, все гучніше про себе заявляють дві нові політичні сили. Це партія Brexit, дітище суперeчливого популістичного політика-євроскептика і депутата Європарламенту Найджела Фаража, відомого його лідерством у популістсько-націоналістичниій партії UKIP. А також, цілковитий антипод партії Brexit – партія Change UK .

Саме ці дві абсолютно нові партії мають великі амбіції, пов’язані з виборами до Європейського парламенту. І попри те, що, як зазначалося, ці дві сили стоять з протилежних боків політичного водорозділу, вони мають один спільний момент.

Йдеться про щире бажання розбити двопартійну гегемонію консерваторів і лейбористів у британській політиці. І Brexit, або ж його відсутність на даний момент, постає чудовою нагодою це здійснити.

Професор політології та міжнародних відносин університету графства Кент Річард Вітман вважає, що головною місією нових британських партій, які беруть активну участь у євровиборах постає, за його словами, «очищення плісняви» з британської політики. Але це очищення відбуватиметься з двох абсолютно протилежних причин.

«Про- і анти- Brexit політичні партії йдуть нога у ногу на Євровиборах у Британії», – написав Річард Вітман.

Згідно з опитуваннями громадської думки, популістична з певним націоналістичним ухилом партія Brexit Найджела Фаража має здобути найбільш помітну перемогу на євровиборах у Британії. Популярність цієї партії ґрунтується на відсутності прямих зв’язків із Вестмінстером, який уособлює собою традиційні британські політичні перегони двох коней – консервативного і лейбористського.

Тоді як партія Change UK (Зміна у Сполученому Королівстві) сформувалась саме депутатами різних політичних сил, які походять саме з Вестмінстера.

«Партія Brexit – це цілком нова політична сила, яка має досить позірний зв’язок з усталеними політичними силами, тоді як партія Change UK походить власне з британського парламенту, тому що її було сформовано з депутатів. Відтак, партія Brexit, як на пересічного британського виборця є свіжішою і менш заангажованою у політичному сенсі», – вважає професор політології та міжнародних відносин університету графства Кент Річард Вітман.

«Вибухівка» під крісло прем’єра

Ще одним помітним наслідком євровиборів у Британії постають доволі провальні, як на дві провідні партії – консервативну та лейбористську. Результати голосування за кандидатів від цих велетів британської політики.

Ба більше, день виборів 23 травня цілком може стати останнім днем Терези Мей на посаді прем’єр-міністра саме з огляду на результати голосування за кандидатів з її Консервативної партії.

«Вибухівку» під крісло прем’єра також «підклала» лідер Палати громад британського парламенту політик-консерватор Андреа Ледсом, яка у середу ввечері раптом подала у відставку зі своєї посади. Все це у доволі чіткий спосіб вказує, що Тереза Мей може не «дожити» до кінця поточного тижня як прем’єр-міністр.

Таким чином загальний результат із огляду на те, хто здобуде більшість британських місць у Європейському парламенті стане відомий у неділю, по тому, як пройде голосування в усіх решті 27 країнах-членах ЄС.

Проте, якщо, як власне і передбачається, партія Brexit таки здобуде більшість місць у «британському секторі» Європарламенту, все це постане доволі потужним сигналом не лише для самого Сполученого Королівства але й для Європейського Союзу.

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