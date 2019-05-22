«Шантаж другим референдумом»: прем'єр Британії Тереза Мей може втратити посаду, але наполягає на її плані Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей написала доволі довгого листа лідерові лейбористської опозиції Джеремі Корбіну у найостаннішій спробі дістати підтримку її плану виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу. Все це стало наслідком цілком ворожого сприйняття цього плану з боку її власної Консервативної партії при владі. Головним підсумком найновішої версії цього плану Brexit стало те, що він відкриває шлях до повторного референдуму. Ба більше, за цим новим планом британські парламентарі також отримають змогу проголосувати за те, аби Британія залишалась у митному союзі з ЄС принаймні до наступних загальних виборів. Але разом з тим постає питання чи досидить Мей у прем’єрському кріслі до кінця тижня?

У гарячкових спробах дістати парламентську підтримку її плану Brexit прем’єр-консерватор Тереза Мей відчайдушно простягнула руку своїм ідеологічним опонентам – лейбористам. Виглядає на те, що Мей просто не має іншого виходу, надто на тлі того, що у середині її Консервативної партії набирає серйозних обертів заколот з метою усунення її від влади на підставі того, що прем’єр абсолютно не спроможна втілити Brexit у життя.

Тепер іншим практичним моментом буквально на сьогоднішній день виринає питання з якою перевагою буде провалено цей новий план прем’єра Терези Мей, коли його буде подано на розгляд парламентарям. Не є таємницею, що цей план буде провалено, і провалено доволі переконливо, вже учетверте поспіль. Ба більше, перевага у голосах проти плану Мей має бути навіть більшою, ніж це сталося внаслідок попереднього голосування. Верхівка Консервативної партії, так звані затяті «брекзитири» аж ніяк не приховують факт того, що голосуватимуть проти плану прем’єра, аби усунути її з посади.

Так, один з лідерів цього напрямку британських «торі» Джейкоб Ріс-Моґґ закликав своїх однопартійців голосувати проти найостаннішого плану Терези Мей, тому що, за його словами, цей план є навіть гіршим за попередній. Як на Ріс-Моґґа Британія має залишити ЄС на умовах СОТ.

«Найостанніші пропозиції прем’єр-міністр є навіть гіршими за попередні, і залишать нас глибоко у ЄС. Час залишити Євросоюз на умовах Світової організації торгівлі», – написав Ріс-Моґґ.

Іншим моментом, який диктує певні умови стратегії британського прем’єра на даному етапі є те, що саме Тереза Мей діє з огляду на вибори до Європейського парламенту, які пройдуть у четвер, і у яких Британія таки братиме участь. За загальним розкладом сил, помітний успіх на виборах до Європарламенту матиме нова партія Brexit під проводом доволі суперечливого політика Наджела Фаража, який є одним з найзавзятіших адвокатів виходу Британії з ЄС.

Також очевидною річчю є й те, що консерватори і лейбористи серйозно не дорахуються багатьох голосів на цих виборах. Проте ліберал-демократи можуть отримати користь із цієї ситуації.

«Окей, ліберал-демократи будуть успішними там, де Корбін з лейбористами програв», – пишуть у Twitter.

Мей щиро сподівається, що погані результати цих виборів для консерваторів і лейбористів якимось чином спонукатимуть депутатів британського парламенту таки замислитись над тим, аби підтримати план Brexit Терези Мей ще перед тим, як її буде усунуто з посади прем’єра.

Cама Мей і надалі наголошує, що її план спрямований лише на те, щоб Британія могла швидше залишити Євросоюз.

Оглядачі зазначають, що Мей також висунула можливість проведення другого референдуму з питання Brexit, що у свою чергу викликало хвилю обурення і не лише поміж так званих «брекзитирів».

Хоча тут також висуваються припущення, що загрозлива для декого перспектива проведення другого референдуму у Британії спрямована на те, аби певним чином залякати тих, хто відкидає план Brexit Терези Мей.

Власне, за цих умов, як натякає Мей та її оточення, її план буде значно кращою перспективою аніж жахи, пов’язані з другим референдумом.

Ліберал-демократи боротимуться за те, аби Сполучене Королівство повело Євросоюз за собою, а не за те, аби залишити ЄС

«Третя» сила британського політичного спектру, а саме ліберальні демократи, доволі радо відгукнулись на перспективу проведення другого референдуму, а провідники цієї партії, серйозно підтримали подібний розвиток подій. Не треба забувати, що офіційна лінія ліберальних демократів завжди була залишатися у Євросоюзі. Лідер партії Вінс Кейбл заявив, що Британія має вести за собою Євросоюз, а не залишати альянс.

«Ліберал-демократи боротимуться за те, аби Сполучене Королівство повело Євросоюз за собою, а не за те, аби залишити ЄС», – написав він.

Отож, саме на цьому роздоріжжі і опинилась, як сама прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, так і її план виходу країни з Євросоюзу.

Втім, ясно, що за будь-якого розвитку подій у Великій Британії якась істотна частина політикуму і населення країни будуть прикро вражені. І, як виглядає, на разі, просто не існує варіанту який би задовольнив якщо не всіх, то бодай більшість.