Франція: партії Макрона та Ле Пен лідирують перед виборами Європарламенту

У Франції менш ніж за тиждень до виборів 26 травня до Європарламенту лідерами опитувань залишаються ультраправе «Національне об'єднання» (колишній «Національний фронт») і президентська партія «Вперед, Республіко!» За партію Марін Ле Пен готові голосувати 23,5% французів, за владну політичну силу Емманюеля Макрона – 23%, відповідно до опублікованого 20 травня опитування інституту Ipsos.

Щомісячне опитування інституту показує сталий рейтинг партії «Вперед, Республіко!» і одновідсоткове зростання популярності ультраправих, відзначає France-Presse. Третє місце обіймає французька права партія «Республіканці» з 13% підтримки.

Список Соціалістичної партії Франції ледь долає 5-відсотковий бар’єр (5,5%), необхідний для проходження до Європарламенту. Списки інших партій і рухів, згідно з даними інституту Ipsos, мають підтримку щонайбільше одного відсотка виборців кожен. Серед них – «Жовтий альянс», який представляє протестний рух «жовтих жилетів», повідомляє Міжнародне французьке радіо.