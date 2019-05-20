Політичний хаос в Австрії: як відео-скандал розвалив коаліцію і до чого тут росіяни

В Австрії, вважають оглядачі, розгорнувся справжній політичний хаос. Наприкінці минулого тижня ЗМІ оприлюднили компрометуючий відео-запис за участю віце-канцлера. Це призвело до розколу коаліції, призначення позачергових виборів, нашкодило репутації ультраправої партії та призвело до відставки її лідера. Все це – напередодні виборів до Європарламенту. З чого все почалося, до чого тут росіяни та які ця історія може мати наслідки?

Що відбувається?

Канцлер Австрії Себастьян Курц запропонував президенту Александру ван дер Беллену провести дострокові вибори якнайшвидше.

запропонував президенту провести дострокові вибори якнайшвидше. Причина – скандал із віце-канцлером Гайнцем - Крістіаном Штрахе , який очолював ультраправу «Австрійську партію свободи» (FPÖ).

, який очолював ультраправу «Австрійську партію свободи» (FPÖ). Президент хоче провести вибори вже у вересні. На його думку – це єдиний шанс врятувати репутацію Австрії.

18 травня Курц оголосив про припинення коаліції з FPÖ .

. Сам Штрахе оголосив про відставку.

Тепер у центрі уваги – відставка інших міністрів від FPÖ.

Штрахе заявив, що не порушував ніяких законів, а відеозапис зафіксував «незручну п'яну справу»

Скандал та росіяни

Все почалося з того, що два провідних німецьких видання опублікували компрометуючі відео за участі лідерів FPÖ.

Süddeutsche Zeitung та Spiegel опублікували відеозапис розмови Штрахе на віллі на Ібіці в 2017 році. Його співрозмовниця називає себе росіянкою Оленою Макаровою .

. ЗМІ пов’язують жінку на відео з наближеним до російського президента Володимира Путіна олігархом.

олігархом. Макарова пропонує Штрахе фінансову і політичну підтримку на виборах в обмін на послуги для свого бізнесу.

Штрахе обговорює можливість забрати державні замовлення у найбільшої австрійської будівельної компанії Strabag і віддати їх компанії росіянки.

і віддати їх компанії росіянки. Мова також йшла про те, щоб перетворити найбільш тиражовану газету Австрії Kronen Zeitung в орган партійної пропаганди, повідомляють ЗМІ.

в орган партійної пропаганди, повідомляють ЗМІ. За оцінкою видань, жінка, з якою говорив Штрахе, була підставною фігурою.

Ще одна особа на віллі – Йоханн Гуденус – голова фракції FPÖ в нижній палаті Федеральних зборів країни.

– голова фракції FPÖ в нижній палаті Федеральних зборів країни. Штрахе заявив, що не порушував ніяких законів, а відеозапис зафіксував «незручну п’яну справу».

Видання не коментують, звідки взяли відеозаписи, зроблені 2 роки тому. Але запевняють, що матеріали пройшли перевірку на автентичність, повідомляють в The Guardian.

Що каже Росія?

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має до скандалу, через який розвалилася коаліція, жодного відношення.

заявив, що Росія не має до скандалу, через який розвалилася коаліція, жодного відношення. Він також сказав, що жінку на відео не знає.

Що далі?

Попереду – розслідування. Штрахе може зіткнутися із кримінальним переслідуванням у зв’язку з заявами, зробленими на відео-записі.

«Ці розслідування визначать, що станеться далі», – заявив Курц виданню Bildt .

. Сам Курц захищав своє рішення вступити до коаліції з FPÖ, незважаючи на її репутацію у якості «нестабільної та расистської сили», йдеться у статті видання Politico.

Протягом 17 місяців існування цього уряду, за словами Курца, вдалося збалансувати бюджет і проштовхнути важливі реформи.

«Австрійська партія свободи» себе знищила», – цитує Курца Politico.

Міністри під питанням

Опозиційні партії наголошують, що повноцінне розслідування скандалу можливе тільки якщо голова МВС Герберт Кікл – теж представник FPÖ – залишить посаду.

– теж представник FPÖ – залишить посаду. В Партії свободи кажуть, що відкличуть своїх міністрів, якщо уберуть Кікла, йдеться у статті AP .

. Кікл, за словами нового лідера партії, не зробив нічого поганого.

Міжнародні наслідки