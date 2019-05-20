Політичний хаос в Австрії: як відео-скандал розвалив коаліцію і до чого тут росіяни

В Австрії, вважають оглядачі, розгорнувся справжній політичний хаос. Наприкінці минулого тижня ЗМІ оприлюднили компрометуючий відео-запис за участю віце-канцлера. Це призвело до розколу коаліції, призначення позачергових виборів, нашкодило репутації ультраправої партії та призвело до відставки її лідера. Все це – напередодні виборів до Європарламенту. З чого все почалося, до чого тут росіяни та які ця історія може мати наслідки?
Що відбувається?
- Канцлер Австрії Себастьян Курц запропонував президенту Александру ван дер Беллену провести дострокові вибори якнайшвидше.
- Причина – скандал із віце-канцлером Гайнцем-Крістіаном Штрахе, який очолював ультраправу «Австрійську партію свободи» (FPÖ).
- Президент хоче провести вибори вже у вересні. На його думку – це єдиний шанс врятувати репутацію Австрії.
- 18 травня Курц оголосив про припинення коаліції з FPÖ.
- Сам Штрахе оголосив про відставку.
- Тепер у центрі уваги – відставка інших міністрів від FPÖ.
- Штрахе заявив, що не порушував ніяких законів, а відеозапис зафіксував «незручну п'яну справу»
Скандал та росіяни
- Все почалося з того, що два провідних німецьких видання опублікували компрометуючі відео за участі лідерів FPÖ.
- Süddeutsche Zeitung та Spiegel опублікували відеозапис розмови Штрахе на віллі на Ібіці в 2017 році. Його співрозмовниця називає себе росіянкою Оленою Макаровою.
- ЗМІ пов’язують жінку на відео з наближеним до російського президента Володимира Путіна олігархом.
- Макарова пропонує Штрахе фінансову і політичну підтримку на виборах в обмін на послуги для свого бізнесу.
- Штрахе обговорює можливість забрати державні замовлення у найбільшої австрійської будівельної компанії Strabag і віддати їх компанії росіянки.
- Мова також йшла про те, щоб перетворити найбільш тиражовану газету Австрії Kronen Zeitung в орган партійної пропаганди, повідомляють ЗМІ.
- За оцінкою видань, жінка, з якою говорив Штрахе, була підставною фігурою.
- Ще одна особа на віллі – Йоханн Гуденус – голова фракції FPÖ в нижній палаті Федеральних зборів країни.
- Штрахе заявив, що не порушував ніяких законів, а відеозапис зафіксував «незручну п’яну справу».
- Видання не коментують, звідки взяли відеозаписи, зроблені 2 роки тому. Але запевняють, що матеріали пройшли перевірку на автентичність, повідомляють в The Guardian.
Що каже Росія?
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має до скандалу, через який розвалилася коаліція, жодного відношення.
- Він також сказав, що жінку на відео не знає.
Що далі?
- Попереду – розслідування. Штрахе може зіткнутися із кримінальним переслідуванням у зв’язку з заявами, зробленими на відео-записі.
- «Ці розслідування визначать, що станеться далі», – заявив Курц виданню Bildt.
- Сам Курц захищав своє рішення вступити до коаліції з FPÖ, незважаючи на її репутацію у якості «нестабільної та расистської сили», йдеться у статті видання Politico.
- Протягом 17 місяців існування цього уряду, за словами Курца, вдалося збалансувати бюджет і проштовхнути важливі реформи.
- «Австрійська партія свободи» себе знищила», – цитує Курца Politico.
Міністри під питанням
- Опозиційні партії наголошують, що повноцінне розслідування скандалу можливе тільки якщо голова МВС Герберт Кікл – теж представник FPÖ – залишить посаду.
- В Партії свободи кажуть, що відкличуть своїх міністрів, якщо уберуть Кікла, йдеться у статті AP.
- Кікл, за словами нового лідера партії, не зробив нічого поганого.
Міжнародні наслідки
- Представник Європейської Комісії Маргарітіс Шінас сказав, що ЄС «не може повірити, як лідер політичної партії вів переговори щодо доступу до ЗМІ та інституцій в обмін на кошти від зовнішніх благодійників, які, очевидно, не дбають про найкращі інтереси європейців», – йдеться в статті «Бі-бі-сі».
- Президент Федерального відомства Німеччини по захисту Конституції Томас Гандельванг заявив, що в обміні розвідувальних даних між Австрією і Німеччиною існує «значний ризик», повідомляє Welt am Sonntag.
- «В основі лежить припущення, що Австрія може зловживати і, у разі необхідності, направляти до Росії інформацію, яку вона отримує від реальних країн-партнерів, таких як Німеччина», – сказав він.
- Є надії на те, що скандал за участі Штрахе вплине на результати виборів у Європарламент, де ультраправі партії, за прогнозами, мають отримати владу.
- «Відставка Штрахе стала невдачею для популістських і націоналістичних сил на тлі останніх днів кампанії до виборів у Європарламент, які проходять з четверга по неділю», – йдеться у статті AP.
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