Федеральний канцлер Австрії пообіцяв провести ретельне розслідування всіх обставин, пов'язаних із появою скандального відео за участю його партнера по коаліції. Раніше віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе був змушений піти у відставку через публікацію знятого прихованою камерою ролика. На ньому Штрахе знятий в компанії молодої жінки, нібито «племінниці російського олігарха», яка, як повідомили ЗМІ, була підставною особою. Вони обговорювали фінансові питання – вигідні контракти в обмін на політичну підтримку. (Відео Reuters)