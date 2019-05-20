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20 Травень 2019, Київ 23:15
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Скандальне відео призвело до кризи в уряді Австрії. Канцлер обіцяє розслідування і стабільність (відео)

Скандальне відео призвело до кризи в уряді Австрії. Канцлер обіцяє розслідування і стабільність (відео)
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Федеральний канцлер Австрії пообіцяв провести ретельне розслідування всіх обставин, пов'язаних із появою скандального відео за участю його партнера по коаліції. Раніше віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе був змушений піти у відставку через публікацію знятого прихованою камерою ролика. На ньому Штрахе знятий в компанії молодої жінки, нібито «племінниці російського олігарха», яка, як повідомили ЗМІ, була підставною особою. Вони обговорювали фінансові питання – вигідні контракти в обмін на політичну підтримку. (Відео Reuters)

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