Австрія заборонила хіджаби в початкових школах

Парламент в Австрії схвалив заборону на носіння хіджабу в початкових школах. Законопроект підтримали Австрійська народна партія канцлера Себастьяна Курца і праворадикальна Австрійська партія свободи.

У документі йдеться, що забороненим є релігійний чи ідеологічний одяг, що покриває голову. Заборона не стосується єврейської кіпи і дитячих головних уборів сикхів (Патки). Згідно з документом, ці головні убори не закривають волосся або більшу його частину.

Уряд тричі виносив законопроект на розгляд парламенту.

На думку депутатів, які підтримали документ, закон допоможе мусульманським дівчаткам інтегруватися в австрійське суспільство. Представники опозиції заявили, що уряд займається популізмом і не вирішує питання інтеграції або освіти.

За порушення закону загрожує штраф у 440 євро. Закон можна оскаржити в Конституційному суді. Представники мусульманської громади Австрії вже заявили, що оскаржать рішення парламенту. На їхню думку, закон дискримінує мусульман.

З жовтня 2017 року Австрії діє заборона на носіння в громадських місцях одягу, що приховує обличчя.