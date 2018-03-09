Верховний лідер Ірану звинувачує іноземних «ворогів» у фінансуванні протестів проти хіджабу

Аятола Алі Хаменеї – верховний лідер Ірану – звинуватив іноземних «ворогів» у фінансуванні останніх акцій протесту проти обов’язкового носіння хіджабу.

Висловлювання Хаменеї, які цитують ЗМІ, пролунали у виступі 8 березня.

«Внаслідок цього деякі дівчата були обдурені і почали знімати свої хустки», – сказав Хаменеї.

Він назвав протести «невеликою проблемою» і додав: «А справді мене непокоїть те, що й дехто з еліти зараз ставить під сумнів обов’язковість хіджабу».

Хаменеї заявив, що деякі «журналісти, інтелектуали і клірики» в Ірані можуть «несвідомо» йти «шляхом ворога».

7 березня місцеві ЗМІ повідомили, що іранку, яка на вулиці в Тегерані зняла свій хіджаб, засудили до двох років ув’язнення. Її звинуватили в «заохоченні корупції».

До цього в Ірані жінок, які з’являлися на людях без хіджабу, швидко звільняли або засуджували до коротких термінів ув’язнення і штрафували приблизно на 25 доларів. 23 лютого іранська поліція попередила, що жінкам, які протестують проти обов’язкового носіння хіджабу, тепер будуть висунуті звинувачення в «підбурюванні до корупції і проституції», максимальний термін покарання за що становить 10 років.

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International засудили арешти жінок в Ірані і заявили, що десятки жінок потрапляють у цій країні під ризик «тривалих термінів тюремного ув’язнення».

У правозахисній організації зазначили, що в столиці Ірану Тегерані з грудня 2017 року понад 35 жінок були «насильницьки атаковані і заарештовані» за участь в «мирних протестах».

Жіночому одягу в Ірані приділяють особливу увагу після революції 1979 року: відтоді дотримання ісламських правил в одязі стало обов’язковим. Закони вимагають, щоб жінки покривали тіло і волосся, а поліція моралі переслідує жінок, які повністю не дотримуються правил носіння хіджабу.