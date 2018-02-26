У Amnesty International засудили арешти жінок в Ірані через протести проти носіння хіджабу

У Міжнародній правозахисній організації Amnesty International засудили арешти жінок в Ірані після їхніх акцій протесту проти обов’язкового носіння хіджабу. Правозахисники заявили, що десятки жінок потрапляють нині в Ірані під ризик «тривалих термінів тюремного ув’язнення».

Відповідна заява з’явилася після того, як іранська поліція 23 лютого попередила, що жінкам, які протестували проти хіджабу тепер будуть висунуті звинувачення в «підбурюванні до корупції і проституції», максимальний термін покарання за що становить 10 років.

«Цей крок поставив десятки людей перед безпосередньою загрозою несправедливого ув’язнення і є тривожною ескалацією насильницького придушення владою прав жінок», – прокоментували в Amnesty International.

У правозахисній організації зазначили, що в столиці Ірану Тегерані з грудня 2017 року понад 35 жінок були «насильницьки атаковані і заарештовані» за участь в «мирних протестах».

Минулого тижня влада заарештувала ще двох жінок, які протестували проти носіння хіджабу в Тегерані.

Понад два десятки жінок за останні тижні вийшли з протестом в Ірані проти закону, який зобов’язує жінок носити хіджаб у публічних місцях.

Жіночому одягу в Ірані приділяють особливу увагу після революції 1979 року: відтоді дотримання ісламських правил в одязі стало обов’язковим. Закони вимагають, щоб жінки покривали тіло і волосся, а поліція моралі переслідує жінок, які повністю не дотримуються правил носіння хіджабу.