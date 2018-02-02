Жінки Ірану: проти хіджабу та цілування в стопи

В Ірані поліція заарештувала 29 жінок, які зняли з себе головні хустки в знак протесту проти закону, який змушує жінок покривати голови в публічних місцях. Також країною, де після ісламської революції 1979 року встановлений клерикальний консервативний режим, прокотилася хвиля обурення через рекомендацію, що пролунала на державному телебачення жінкам: якщо ваш чоловік вас навіть лупцює, –​ не чиніть спротив, а вимийте йому ноги і... поцілуйте у стопи.

Іранське новинне агентство Tasnim, посилаючись на заяву місцевої поліції, зауважило, що така поведінка жінок – результат пропаганди з боку іранців, які мешкають за кордоном. Наразі не зрозуміло, чи арешти мали місце саме в Тегерані.

Жіночому одягу в Ірані приділяють особливу увагу після революції 1979 року: з тих пір дотримання ісламських правил в одязі стало обов’язковим. Закони вимагають, щоб жінки покривали тіло та волосся, а поліція моралі переслідує жінок, які в повній мірі не дотримуються правил носіння хіджабу.

Раніше цього тижня шість жінок заарештували під час подібних протестів в столиці Ірану. Жінку, чия історія привернула увагу міжнародної спільноти, звільнили 28 січня. Вона мирно протестувала проти правил дрес-коду.

​Активістів, котрі кидають виклик місцевим правилам дрес-коду, можуть позбавити волі на строк до кількох тижнів за те, що вони зняли головні убори.

У грудні вулиці Ірану охопили антиурядові протести, під час яких вбили 22 людей та арештували 1000. Тоді протести розпочалися через зростання цін, але згодом перетворилися на значно ширші демонстрації.

«Навіть, якщо він б’є тебе – цілуй його стопи»

Експерт на іранському державному телебаченні порекомендувала жінкам зробити своєму чоловікові масаж стоп навіть у разі чинення ним домашнього насильства, за що 30 січня телекомпанії довелося вибачатися.

«Навіть якщо ваш чоловік наркозалежний, якщо він вас б’є, просто зробіть це, і ви побачите диво у своєму житті», – йшлося в рекомендації. Жінка порадила зробити масаж ніг та поцілувати після цього стопи, мовляв її метод знімає стрес і запобігає інсульту та серцевому нападу.

Болісною проблемою є такий спосіб мислення в 21 столітті ... Страшно

Соціальні мережі почали швидко поширювати слова «експерта», багато іранців кепкували з її слів. Врешті решт, іранське телебачення було змушене вибачитися, що буває надзвичайно рідко.

Державне телебачення Ірану регулярно стає об’єктом критики з боку іранців та політиків через упереджене висвітлення новин та покірність думці уряду.

Користувачка Twitter: «[Коментарі] шлюбного радника виявилися настільки поганими, що державне телебачення вибачилося. Болісною проблемою є такий спосіб мислення в 21 столітті ... Страшно».