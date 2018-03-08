В Ірані затримали жінок, які зібралися на протест

Кількох жінок, які в Тегерані намагалися провести акцію з нагоди Міжнародного жіночого дня, затримали, повідомляють місцеві ЗМІ.

Правозахисниці раніше оголосили, що проведуть мирний протест біля Міністерства праці в столиці Ірану 8 березня, щоб вимагати більших прав.

«У цей єдиний у цілому році день ми, жінки цієї країни, повинні мати змогу зробити ці міста власними, залишатися на вулицях і повернутися додому в кінці дня, і щоб при цьому наші кістки не ламали», – заявили активістки у зверненні, оприлюдненому раніше цього тижня.

За даними соцмереж, жінкам і чоловікам, які намагалися зібратись на демонстрацію, чинили опір сили безпеки, які зрештою їх розігнали.

Повідомляють про затримання понад десяти людей.

У нещодавно підготовленому звіті ООН розкритикувала уряд Ірану за продовження наступу на свободу слова, зібрань і обмеження доступу до інформації, порушення прав затриманих, зокрема катування і зґвалтування.

Напередодні стало відомо, що іранську жінку, яка на вулиці в Тегерані на знак протесту зняла свій хіджаб, засудили до двох років ув’язнення.