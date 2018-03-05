Звіт ООН критикує Іран за наступ на свободу слова і тортури у в’язницях

Новий звіт ООН критикує уряд Ірану за продовження наступу на свободу слова і обмеження доступу до інформації, порушення прав затриманих, зокрема катування і зґвалтування.

Звіт, опублікований 5 березня, підготувала Асма Джганґір, пакистанська правозахисниця і адвокат, спеціальний доповідач ООН щодо прав людини в Ірані, яка померла минулого місяця.

У доповіді вона написала, що побачила «тривожну картину, що розвивається в ситуації з правами людини» в країні, з моменту її попереднього звіту в серпні.

«Незважаючи на запевнення уряду, поліпшення або не з’являються, або виконуються дуже повільно і частково», – написала вона.

Спеціальній доповідачці жодного разу не дозволили відвідати Іран, але вона заявляла, що в останні місяці зустрічалася зі щонайменше шістьма людьми, що втекли з країни і «ще мали на собі сліди катувань», яких зазнали під час ув’язнення.

Джаганґір також посилалася на недавні висновки організації «Свобода від тортур» про широкомасштабні тортури в Ірані під час допитів ув’язнених, в тому числі зґвалтування та інше сексуальне насильство, катування струмом і ампутації.

Вона також закликала зупинити страти, побиття й ампутації.

Повідомлялося, що в Ірані минулого року були страчені 482 людини, зокрема п'ятеро неповнолітніх порушників – менше ніж у попередні роки.

Доповідачка також закликала Тегеран припинити застосування жорстоких тілесних покарань, заявивши, що в минулому році в країні виконали 50 побиттів та п’ять ампутацій.

Вона також наголосила, що нових обмежень в Ірані зазнають свобода слова і мирних зібрань.

Джаганґір закликала до свободи преси та доступу до інтернету, заявивши, що за останні три роки уряд закрив сім мільйонів інтернет-адрес і проводить арешти журналістів і користувачів інтернету.

Іранська влада звіт ще не коментувала.

Доповідь обговорюватимуть наступного тижня на засіданні Ради ООН з прав людини.